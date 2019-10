Paul Gascoigne vrijgesproken van seksuele agressie Redactie

17 oktober 2019

16u36

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De voormalige Britse voetbalspeler Paul Gascoigne is vrijgesproken voor een klacht in verband met seksuele agressie. Dat hebben verschillende Britse media gemeld. Volgens de BBC zou het gerecht zich wel nog beraden over een straf, omdat Gascoigne bij het incident zou hebben geslagen.

Volgens de aanklacht had de ex-voetballer in augustus vorig jaar op een trein tussen York en Newcastle een vrouw op gewelddadige wijze gekust zonder haar instemming. Gascoigne had de aantijgingen tegen hem al via Facebook van de hand gewezen. Toen Gascoigne tijdens het proces met de feiten geconfronteerd werd door getuigen, verdedigde hij zich door te zeggen dat hij uitgedaagd werd door mede-passagiers. Om de “zwaar gebouwde vrouw een zoen voor haar vertrouwen te geven.” Voor de openbare aanklager een vernederend gebaar. “Misschien wou hij gewoon wat opscheppen. We zullen er alles aan doen om te bewijzen dat dit seksuele aanranding en niets anders is.” Maar de Brit werd dus vrijgesproken.

De getalenteerde middenvelder kwam onder meer uit voor Newcastle, Tottenham, Lazio en Glasgow Rangers. In 1990 haalde hij met Engeland de halve finales op het WK voetbal in Italië. In totaal verzamelde hij 57 selecties voor de nationale ploeg.

Na zijn voetbalcarrière kwam Gascoigne al vaker in opspraak vanwege alcoholmisbruik.