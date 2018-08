Paul Gascoigne andermaal in nauwe schoentjes: "Engelse voetballegende gearresteerd in verband met onbetamelijk gedrag " Redactie

26 augustus 2018

13u18

Bron: Belga 2

De vroegere Engelse voetbalster Paul Gascoigne is in een treinstation van Durham gearresteerd in verband met seksueel onbetamelijk gedrag, zo heeft The Sun on Sunday vandaag bericht. De 51-jarige stervoetballer van onder andere Newcastle en Tottenham was korte tijd opgepakt vanwege een incident maandagavond. Een vrouw had aangeklaagd dat Gascoigne haar onbetamelijk had aangeraakt.

Begin deze maand verliet Gascoigne nog vroegtijdig een uitzending bij Sky Sports. Naar eigen zeggen omdat hij zich niet goed voelde. Gascoigne ontkende dat het een gevolg was van dronkenschap. Slaappillen lagen volgens hem aan de basis van de beroerte.