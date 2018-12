Pas vijfde op uitreiking Ballon d’Or? Lionel Messi is op zijn 31e aan meest productieve seizoen ooit bezig Manu Henry

22 december 2018

11u54

Bron: dailymail.co.uk 2 Buitenlands Voetbal Een doelpunt of assist om de 48 minuten. Lionel Messi is op zijn 31ste aan zijn meest productieve seizoen ooit bezig. Voetbalgod die de records doet blijven sneuvelen.

Topscorer in Europa’s vijf grootste competities: Lionel Messi, 14. Meeste assists: Lionel Messi, 10. Alleen Dimitri Payet (Marseille) creëerde meer doelkansen, alleen Allan Saint-Maximin (Nice) pakte uit met meer geslaagde dribbels. Ter vergelijking: Messi scoorde in zijn eentje al meer goals in La Liga dan het hele team van Valencia. Batshuayi en co zitten aan amper 13 stuks in 16 competitiematchen. Dat een armblessure de Argentijn een maand aan de kant hield, maakt het enkel nog imposanter. Voor het negende achtereenvolgende kalenderjaar overschreed hij de kaap van 50 goals.

2011-2012 geldt vooralsnog als Messi’s strafste seizoen. 73 gemaakte doelpunten, 29 assists. Een aandeel in liefst 102 treffers. Oftewel een doelpunt/assist om de 51 minuten. Dit seizoen heeft hij tot dusver een aandeel in 32 goals in alle competities samen - goed voor een gemiddelde van 48 minuten. Nooit deed hij beter. Neen, Lionel Messi is nog lang niet op zijn retour.

Vanavond (18u30) krijgt Messi -‘slechts’ vijfde tijdens de uitreiking van de Ballon d’Or- de kans om zijn statistieken nog wat op te vijzelen. In Camp Nou komt Celta de Vigo, het nummer tien uit La Liga, over de vloer.