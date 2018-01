Pareltje van Griezmann baat niet: Sevilla kegelt het Atlético van Carrasco uit Spaanse beker Redactie

23 januari 2018

23u40

Bron: ANP 4 Buitenlands Voetbal Atlético Madrid is gestrand in de kwartfinales van de Copa del Rey. De nummer twee uit La Liga kon in en tegen Sevilla de opgelopen schade in de eerdere thuiswedstrijd niet repareren. De return eindigde in 3-1. Sevilla had de eerste wedstrijd in Madrid al met 1-2 gewonnen.

Sergio Escudero opende voor de thuisclub al in de eerste minuut de score. Antoine Griezmann zorgde daarna met een heerlijk afstandsschot voor de snelle gelijkmaker, maar Atlético kon daarna niet doordrukken. Uit een strafschop bracht Ever Banega de nummer zes van La Liga kort na de rust opnieuw op voorsprong. Sevilla bleef ook daarna goed overeind en besliste het tweeluik in de 79ste minuut via een knal van Pablo Sarabia: 3-1. Yannick Carrasco viel een halfuur voor tijd in maar kon geen potten breken.

Deze wereldgoal maakte Griezmann vanavond! #griezmann#atleticomadrid#sevilla#golazo#football Een foto die is geplaatst door null (@voetbal_en_zo) op 23 jan 2018 om 22:12 CET

