Pablo 'Dani' Osvaldo haalt uit naar ex-bondscoach Prandelli: "Ik hoop dat hij een vreselijke tijd heeft tijdens deze quarantaine"

26 april 2020

17u50 0 Buitenlands Voetbal Voormalig Italiaans international Pablo ‘Dani’ Osvaldo heeft zich weer eens van z’n beste kant laten zien. In een interview met de Argentijnse zender TNT Sports blikte de 34-jarige aanvaller nog eens terug op zijn niet-selectie voor het WK 2014 in Brazilië. Vooral z’n toenmalige bondscoach, Cesare Prandelli, moest het ontgelden.

Het blijft een rare vogel, die Dani Osvaldo. Nadat de ex-spits van onder meer AS Roma, Southampton en Juventus in 2016 aankondigde zijn leven als profvoetballer op te geven voor een carrière in de muziekwereld, raakte begin dit jaar bekend dat hij back in business was. Het Argentijnse CA Banfield legde de Italiaan vast tot het einde van het seizoen. Veel potten brak El Coyote voorlopig nog niet in z’n geboorteland en speelde hij nog maar twee wedstrijden.

Lof voor Totti

Nu ook in Argentinië alles lam ligt door het coronavirus, vond Osvaldo even de tijd om terug te blikken op z’n carrière. In een interview met TNT Sports had hij niets dan lovende woorden over voor z’n voormalig kapitein bij AS Roma, Francesco Totti. En niet alleen voor z’n prestaties op het voetbalveld. “Ik vertelde hem dat zijn vrouw hem volgens mij moest bedriegen, omdat hij niet zo perfect kon zijn”, getuigt Osvaldo. “Hij had een knap gezicht en, ik wil hier niet te veel in detail treden, maar ook z’n privé-onderdelen waren in orde. Hij was de beste speler waar ik ooit mee gewerkt heb. Hij had niet eens een slechte adem, het was gewoon allemaal positief!”

Kritiek op Prandelli

Een ander geluid klinkt wanneer het gespreksonderwerp verandert naar zijn gemiste deelname aan het WK 2014 in Brazilië. Vooral zijn ex-bondscoach bij Italië, Cesare Prandelli, moest het ontgelden. Ondanks dat Osvaldo dat seizoen vlot bij schot was voor de Squadra Azzurra, zat zijn naam niet bij de drieëntwintig die door Prandelli geselecteerd waren. “Ik had zes à zeven keer gescoord in de kwalificatie, ik had een basisplaats en had het nummer 10-shirt”, weet Osvaldo. “Toch selecteerde Prandelli me niet omdat een paar kranten hadden geschreven dat hij beter iemand anders kon oproepen, omdat ik Argentijns was en niet Italiaans”.

Toch was het niet alleen z’n niet-selectie die er diep op inhakte. “Het ergste is dat hij me niet eens vertelde dat ik niet in het WK-team zat, ik kwam er alleen achter via de media”, verontwaardigt Osvaldo zich over het voorval. “Ik was aan het huilen en wilde op dat moment sterven, omdat ik het verdiende om naar het toernooi in Brazilië te gaan.”

Nog tot op de dag van vandaag heeft de spits het moeilijk met die gemiste kans. Beste maatjes zal hij met Prandelli dan ook nooit meer worden. “Toen hij me belde en vroeg om mee te gaan naar Galatasaray, zei ik dat ik zelfs niet voor 50 miljoen euro zou meekomen”, herinnert Osvaldo zich nog. Waarna hij nog een laatste keer uithaalde naar z’n ex-coach. “Ik hoop dan ook van harte dat hij een vreselijke tijd heeft tijdens deze quarantaine.”