Origi herneemt training bij Liverpool: "Winst Champions League smaakt naar meer"

08 juli 2019

16u15

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Divock Origi is voorlopig nog altijd speler van Liverpool. De 24-jarige Rode Duivel was vorig seizoen, ondanks enkele belangrijke doelpunten, geen vaste waarde bij The Reds en zou deze zomer andere oorden kunnen opzoeken. Toch focust Origi zich voorlopig op de herneming met Liverpool. “We gaan voor een tweede Champions League-winst op rij en willen zoveel mogelijk winnen”, klinkt het bij de Belg.

Liverpool kan terugblikken op een succesvol afgelopen seizoen. Het team van Jürgen Klopp moest in de Premier League maar net Manchester City voorlaten, maar het pakte wel de Champions League. Met twee doelpunten in de onwaarschijnlijke comeback in de halve finales tegen Barcelona en een treffer in de finale tegen Tottenham, was Origi voor zijn ploeg van goudwaarde. Maar de Rode Duivel staat voor een dilemma: blijft hij bij de grootmacht in de schaduw van kleppers als Mohamed Salah en Roberto Firmino, of wordt hij elders -allicht bij een op papier minder grote club- titularis?

Voorlopig staat Origi nog onder contract bij Liverpool, waar hij de trainingen maandag hernomen heeft. Op de site van het team doet de spits zijn ambities voor komend seizoen uit de doeken. “De eindzege in de Champions League geeft zin om meer te winnen”, vertelt de Belg. “We mikken op een tweede triomf en willen zoveel mogelijk winnen. Net als vorig seizoen moeten we het match per match aanpakken, ons goed voorbereiden met de juiste focus. Ons team heeft erg veel potentieel, en we hebben nog stappen gezet. Iedereen is een jaartje ouder en we hebben nu de ervaring van een Europese beker te winnen.”

Over zijn toekomst bleef Origi stil. Wel gaf hij toe klaar te zijn voor de komende jaargang. “De rust deed deugd, dat was nodig na een goed maar slopend seizoen. Maar de batterijen zijn weer opgeladen en iedereen is blij terug te zijn. Ik begin altijd vol ongeduld aan een nieuw seizoen.”

