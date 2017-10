Origi: "De Bruyne noemde Wolfsburg een ideale omgeving om te groeien, net wat ik nodig heb" Stijn Joris

15u29 0 photo_news Buitenlands Voetbal In Wolfsburg hoopt Divock Origi (22) weer brandstof te tanken om naar zijn allerbeste niveau te groeien. Bij Liverpool had hij even geen gunstige perspectieven meer. Slagen in de Bundesliga en dan op het WK de concurrentie met Lukaku en co aangaan. Dat is het ideale scenario voor Origi. Wij zochten hem op in Nedersaksen.

Je bent hier intussen een maand. Wat zijn je eerste indrukken?

"Ik hou van de Bundesliga. Het is één van de beste competities ter wereld. Als kind keek ik er samen met mijn vader naar. De club heeft me ook aangenaam verrast. De installaties zijn top. Ik ben hier graag."

Wat heeft de Bundesliga dat de Premier League niet heeft?

"In Engeland is er iets meer toegestaan en gaat het er potiger aan toe. In Duitsland zie je vaker afstandsschoten en leggen de spelers meer meters af. De intensiteit ligt hoog."

Als we sportief directeur Oliver Rebbe mogen geloven, stonden er 20 clubs voor jou in de rij. Waarom werd het Wolfsburg?

"Er was interesse uit heel Europa en vooral uit Engeland. Wolfsburg deed me drie jaar geleden al een voorstel. Ik moest nu naar mezelf kijken en mijn situatie bij Liverpool. Ik merkte dat Wolfsburg vastberaden was en dat maakte het makkelijker. Ik wil hier groeien als speler bij een club die in me gelooft."

photo_news

Was het Klopp die je adviseerde om de stap naar Duitsland te zetten?

"Ik heb met hem over mijn situatie gesproken en we kwamen samen tot de conclusie dat een uitleenbeurt het beste was voor iedereen. Wolfsburg is de perfecte oplossing. Ik wilde naar een club waar ik meer zou spelen en toch voor mijn plek moet knokken. Klopp wenste me veel succes. Liverpool volgt mijn prestaties op de voet, maar dat is nu even niet belangrijk. Ik moet in de eerste plaats mezelf ontwikkelen en mijn beste niveau weer halen."

Roberto Martínez moet ook tevreden zijn. Hij suggereerde dat je best elders meer speelminuten kon gaan zoeken. Had je hem nog aan de lijn?

"Op de dag van mijn transfer hadden we een wedstrijd met de nationale ploeg (tegen Gibraltar red.), maar de trainer gaf me net als Kevin en Nacer (Mirallas en Chadli red.) vrij om ons op de onderhandelingen te concentreren. Voor mij raakte de deal uiteindelijk rond. Martínez wenste me veel succes. Hij was positief en vond dat ik een goede stap zette naar een club waar ik kan groeien."

Kevin De Bruyne ontplofte helemaal bij Wolfsburg. Na één seizoen kwam Man City hem voor 76 miljoen ophalen. Denk je dat het voor jou ook zo snel kan gaan?

"Ik kan misschien wat inspiratie bij hem opdoen, maar moet toch mijn eigen weg gaan. Elke speler schrijft zijn verhaal. Momenteel is dit de beste plek voor mij. Ik heb met mijn entourage gesproken over deze transfer en ook met Kevin toen mijn keuze al vaststond. Hij bevestigde al het goede. Hij zei dat Wolfsburg een stabiele en ambitieuze club is met perfecte installaties en goede fans. Hij noemde het een ideale omgeving om te groeien. Net wat ik nodig heb."



Hoe Origi terugblikt op zijn glansprestatie als 19-jarige op het WK in Brazilië en wat zijn ambities zijn dit seizoen leest u op HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken!

photo_news

photo_news

photo_news