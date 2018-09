Oranje zwaait Sneijder uit: de meest memorabele momenten van 'de kleine grote' GVS

06 september 2018

07u00

Bron: AD, VI, ANP 0 Buitenlands Voetbal Nederland neemt vanavond afscheid van een waar monument. Na 133 caps, 31 treffers en zes eindtoernooien speelt Wesley Sneijder (34) in een oefenpot tegen Peru zijn laatste interland. Oranje geniet in Amsterdam nog een laatste keer van zijn perfecte tweevoetigheid, wij blikken nu al terug op een imposante interlandcarrière.

De Johan Cruijff ArenA. Bestaat er een mooier decor om een van de beste Nederlandse voetballer van het voorbije decennium uit te zwaaien? Wesley Sneijder zet straks na het oefenduel tegen Peru met 134 interlands op de teller - bijna 17 (!) procent van alle wedstrijden dat de Nederlandse nationale ploeg ooit speelde - een punt achter zijn internationale voetbalcarrière. Bondscoach Ronald Koeman gunt de intussen 34-jarige middenvelder zestig minuten om een laatste keer te schitteren én afscheid te nemen van ruim 50.000 uitzinnige fans. "Hij heeft heel veel voor het Nederlands elftal betekend. Het is dus logisch dat die wedstrijd in het teken van Sneijder staat", stelt de man die hem ooit bij Ajax liet debuteren.

Een match waarin de Kleine Generaal een hoofdrol opeist, het gebeurt niet voor het eerst. Liefst vijftien jaar lang dartelde Sneijder rond in een oranje tenue. Voer genoeg dus om een indrukwekkend lijst samen te stellen van zijn mooiste momenten.

Aan de zijde van Robben

30 april 2003. De dag waarop twee wereldvoetballers in spe hun debuut maken bij Oranje. Met het oog op het EK 2004 in Portugal kijken onze noorderburen in een oefenduel het gastland in de ogen. Aan het begin van de tweede helft maakt Sneijder zijn nationaal debuut terwijl na 77 minuten ook ene Arjen Robben het veld betreedt. De 1-1-eindstand is slechts een voetnoot, Nederland ontdekt twee jonkies die hen de komende vijftien jaar zullen laten kirren van plezier.

Eerste oranje treffer

Tweede interland, eerste goal. Nadat Sneijder in een oefenduel tegen de Rode Duivels nog 90 minuten aan de bank bleef gekluisterd, mag hij opnieuw minuten maken in de EK-kwalificatiematch tegen het nietige Moldavië. In de forfaitzege tekent Sneijder voor de 2-0. Zijn eerste goal, maar zeker niet zijn mooiste.

Verlosser na kippenvel

Sneijder is 19 jaar als hij op 19 november 2003 in de basis start tegen Schotland. Nederland bibbert, want na het gemiste WK in 2002 moet Oranje zich via de play-offs toch écht zien te plaatsen voor het EK 2004. De eerste wedstrijd in Schotland gaat, zonder Sneijder, met 1-0 verloren. "Ik zat toen op de tribune, kippenvel krijgend van de Schotse fans en hun doedelzakken", aldus Sneijder bij VI.

De Amsterdam Arena, waar Sneijder inmiddels in de Eredivisie furore maakt, is het decor voor de return. "Mijn doorbraak in het Nederlands elftal", noemt hij het zelf. "Ik had nooit gedacht dat ik een plek op de bank zou krijgen, laat staan dat ik vanaf minuut één aan de aftrap zou staan."Na 14 minuten opent de tiener de score. Hij draait zich prachtig vrij, enkele tellen later veert de ArenA na een vlam recht. Een toevalstreffer? Zeker niet. Sneijder levert daarna nog drie assists en kroont zich in zijn derde interland al tot held van Nederland. Het wordt uiteindelijk 6-0. "Jammer dat er net dán een persboycot was", grijnst Sneijder achteraf.

Goal van het EK

Het EK 2004 en WK 2006 waren een maat voor niets, maar in 2008 zet Sneijder een nieuwe stap in zijn internationale voetbalcarrière. Niet dat hij voor de doorsnee voetballiefhebber nog een volstrekt onbekende was , een jaartje eerder zette de Nederlander immers zijn krabbel onder een contract bij grootmacht Real Madrid.

Op het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk is topfavoriet Italië en Frankrijk een speelbal van Oranje. Sneijder doet zijn duit in het zakje en zorgt in beide wedstrijden voor zowel een goal als een assist. De gouden driehoek van Persie-Robben-Sneijder zaait vernieling én laat Nederland dromen van meer. Tót uitgerekend het Rusland van Hiddink in de kwartfinale er een stokje voor steekt.

Eén troost: zijn wereldgoal tegen Les Bleus wordt verkozen tot doelpunt van het toernooi. Bekijk de parel in de video hieronder vanaf 2:28. Een type goal waar Sneijder wel vaker mee uitpakte. Zijn traptechniek en tweevoetigheid zijn dan ook een uniek wapen. Hem laten trappen van buiten de zestien was dodelijk.

Met de kop voorbij Brazilië

Het WK 2010 in Zuid-Afrika. De groepsfase is een hapje, in de achtste finale schiet Sneijder hoogstpersoonlijk Nederland naar de triomf na een goal en assist tegen Slowakije (2-1). Wat volgt is een thriller tegen Brazilië - vergelijk het gerust met de sensationele partij van onze Rode Duivels tegen de Kanaries in Rusland.

Robinho opent al na tien minuten de score, maar in de tweede helft staat één man op. Jawel, Wesley Sneijder. Net voor het uur danken onze noorderburen de goden na mistasten van Júlio César, maar wat volgt is een waar Nederlands mirakel. Amper 1 meter 70 is 'de kleine' uit Utrecht, maar op een hoekschop legde hij met zijn kale knikker alle Braziliaanse reuzen in de luren. Let vooral op de heerlijke commentaar van Jack van Gelder: "Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij." Sneijder maakt zich voor altijd onsterfelijk in Nederland.

De halve finale tegen Uruguay wordt, mede dankzij alweer een goal van Sneijder, met 3-2 gewonnen waardoor Nederland zich voor het eerst sinds 1978 plaatst voor een WK-finale. Op 11 juli 2010 is Spanje de tegenstrever.

Een gemiste kans. La Roja wordt wereldkampioen door een goal van Andrès Iniesta terwijl Diego Forlan wordt verkozen tot beste speler van het toernooi. Wel mag Sneijder de titel van topschutter aan zijn palmares toevoegen, al moet hij die eer delen met Forlan, Diego Costa en Thomas Müller. Nederland blijft verweesd achter, maar bij onze noorderburen zijn ze op dat moment van één ding rotsvast overtuigd: Sneijder is de allerbeste voetballer van de planeet. Beter dan Messi.

Marathonman

Vier jaar later gaat Nederland niet met zilver, wel met brons huiswaarts. Hoewel heel de wereld twijfelt aan de capaciteiten van Oranje, manoeuvreren ze zich toch richting kleine finale - Argentinië was in de halve finale na penalty's te sterk.

Vooral in de fenomenale 5-1-zege tegen een schabouwelijk Spanje - de ideale revanche voor wat er vier jaar geleden in Johannesburg misliep - toont de intussen 30-jarige nummer tien nog niets van zijn pluimen te hebben verloren. Met twee loepzuivere assists zadelt hij Piqué en co met een nachtmerrie op.

De bronzen medaille verwerft Nederland na een 3-0-triomf tegen gastland Brazilië. Opvallend: na zes wedstrijden op het WK is Sneijder de persoon met het meeste kilometers achter zijn naam: 69,9. Enkel een balletje vragen en vervolgens met één geniale pass de defensie openrijten? Niet echt. Hij is doorheen de jaren ook uitgegroeid tot een marathonman die het loopwerk niet schuwt.

Van der Sar voorbij

Het zou zijn laatste groot toernooi worden - Nederland valt in de hoek waar de klappen vallen en mist zowel het EK 2016 in Frankrijk als het WK 2018 in Rusland - maar dat belet Sneijder niet om recordinternational te worden. Exact op zijn 33ste verjaardag speelt hij tijdens het WK-kwalificatieduel in de Kuip tegen Luxemburg zijn 131ste interland. Daarmee passeert hij definitief legende Edwin van der Sar.

Afscheidsmatch

De voormalig kapitein mag vanavond in zijn afscheidsmatch tegen Peru voor de laatste keer de aanvoerdersband dragen. Zijn 134ste interland wordt hoe dan ook een speciale, realiseert Sneijder zich. "Ik voel een ander soort spanning dan normaal. Ik kan dat niet precies uitleggen. Misschien omdat ik niet weet wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik hoop vooral op een mooie wedstrijd."

Of zijn record van 134 interlands ooit nog verbeterd gaat worden? "Dat hoop ik natuurlijk wel – en dat denk ik ook", aldus Sneijder. "Dat zou alleen maar goed zijn voor het Nederlandse voetbal. Een speler die al heel jong een vaste basisplaats heeft, zoals nu Matthijs de Ligt, zou dat heel goed kunnen halen. Ik gun hem dat van harte." Maar eerst feestgedruis in de Johan Cruijff ArenA - dat staat wél vast.