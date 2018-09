Oranje moet achtervolgen bij wereldkampioen Frankrijk - Denemarken smukt blazoen op met zege tegen Wales dankzij goals van Eriksen De voetbalredactie

09 september 2018

21u29

Bron: Belga 1

Mbappé scoort voor Frankrijk tegen Nederland

Na de 0-0 in Duitsland van vorige week donderdag, is Frankrijk in de Nations League in groep 1 van de A-divisie op voorsprong geklommen tegen Nederland. Na 11 minuten profiteerde de wereldkampioen van een foute kopbal van Promes, die zomaar in de voeten van Matuidi speelde. Een voorzet later en een intikker van Mbappé stond het 1-0 voor de Fransen. Oranje, in een 4-3-3 met Babel, Promes en Depay voorin, voetbalde voor de pauze bij momenten aardig, maar echt gevaarlijk was het nooit. In tegenstelling tot de Haantjes, die nog enkele keren dreigden. Frankrijk staat ook op volle sterkte, alleen in doel vervangt Areola de gekwetste Lloris. Voor Nederland is het de eerste partij in de Nations League. Afwachten wat Oranje na de pauze nog kan.

GOAL | Blaise Matuidi biedt Kylian Mbappé de 1-0 op een dienblaadje aan. 👶 #FRANED pic.twitter.com/XS1nb4jyDs Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

No place like home.#FiersdetreBleus ⭐️⭐️ #FRANED🇫🇷🇳🇱 pic.twitter.com/uLLxlS7Sye French Team ⭐⭐(@ FrenchTeam) link

Denemarken viert einde staking met winst tegen Wales

Denemarken is met een overwinning op Wales aan de Nations League begonnen. Christian Eriksen hielp de thuisploeg met twee doelpunten, na een knap geplaatst schot schot (32'.) op assist van gewezen Zulte Waregem-rechtsachter Dalsgaard en vanaf de strafschopstip (63'), aan winst. Bij de Welshman speelde Gareth Bale de hele partij.

GOAL | Christian Eriksen trapt Denemarken op voorsprong met een plaatsbal! 👌



1️⃣-0️⃣ #DENWAL pic.twitter.com/5lLYkgqTaU Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Denemarken speelde met de sterkst mogelijke formatie, nadat er een voorlopig akkoord over een cao is gesloten. Het conflict over portretrechten laaide zo hoog op dat Denemarken afgelopen woensdag met semiprofs uit lagere divisies en zaalvoetballers tegen Slovakije oefende. Het 'campingelftal' hield de schade nog enigszins binnen de perken (0-3).

Eriksen verdubbelt de voorsprong vanop de stip! ✅ #DENWAL pic.twitter.com/bUynItmzE1 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Europese voetbal financieel gezonder dan ooit

De voetbalclubs uit de 54 hoogste divisies van Europa hebben in 2017 voor het eerst winst gemaakt. De collectieve inkomsten kwamen uit boven de 20 miljard euro, zo blijkt uit research van de UEFA.

De Europese voetbalbond baseert zich op de financiële situatie van in totaal 711 clubs. Die bleken afgelopen jaar een gezamenlijke winst van 600 miljoen euro te hebben gemaakt. Een jaar eerder maakten ze nog 300 miljoen euro verlies. Volgens de UEFA waren 27 van de 54 nationale topdivisies winstgevend. Dat waren er in 2011, toen de voetbalbond met het monitoren van alles clubs begon, nog maar acht. "Dankzij Financial Fair Play, is het Europese voetbal gezonder dan ooit’’, aldus UEFA-president Aleksander Ceferin.

Maguire verlengt contract bij Leicester City

De Engelse verdediger Harry Maguire heeft zijn contract bij Leicester City tot juni 2023 verlengd, zo maakte de club vandaag bekend. Een stevige blijk van vertrouwen, want de Engelse international speelt nog maar sinds de zomer van 2017 voor The Foxes.

De 25-jarige Maguire, die doorstroomde vanuit de jeugd van Sheffield United en nadien ook voor Hull City en Wigan Athletic speelde, heeft er een goed seizoen opzitten. De centrale verdediger maakte bovendien indruk op het WK, waar hij met Engeland de halve finales haalde en uiteindelijk de wedstrijd om de derde plaats met 2-0 verloor van de Rode Duivels. In de kwartfinale scoorde hij tegen Zweden het openingsdoelpunt.

"Leicester is altijd heel goed voor mij geweest. Ze hebben me de kans geboden om in de Premier League te spelen, en daardoor heb ik het WK kunnen spelen. Ik ben hen ontzettend dankbaar", aldus Maguire.

Varandas nieuwe voorzitter van Sporting

Frederico Varandas is de nieuwe voorzitter van het woelige Sporting CP, zo maakte de club vandaag bekend. Hij volgt er de eind juni ontslagen Bruno de Carvalho op.

De 43ste voorzitter van de Portugese traditieclub moet Sporting weer naar veilig vaarwater leiden. Triest dieptepunt waren de ernstige incidenten met supporters afgelopen mei. Een aantal heethoofden viel toen de coach en spelers aan op training om zo hun onvrede te uiten over de sportieve gang van zaken. Verscheidene spelers en trainer Jorge Jesus verbraken nadien hun contract bij het team, net als de 38-jarige Varandas, die tot dan als medisch directeur bij Sporting aan de slag was.

"Mijn eerste doel is om opnieuw voor eenheid te zorgen bij deze club", vertelde hij na de verkiezing, die hij met 42 procent van de stemmen achter zijn naam won. "Het is tijd om woorden in daden om te zetten. We willen de financiële problemen oplossen, het trainingscentrum vergroten en de kaap van 200.000 socios ronden."

Resultados oficiais das #EleiçõesSCP 2018:



🗳 42,32% ❎ Frederico Varandas

🗳 36,84% ❎ João Benedito

🗳 14,55% ❎ José Maria Ricciardi

🗳 2,35% ❎ Dias Ferreira

🗳 0,90% ❎ Fernando Tavares Pereira

🗳 0,51% ❎ Rui Jorge Rego



🗳 2,21% ❎ Branco

🗳 0,31% ❎ Nulos pic.twitter.com/GzYzDHLFBR Sporting Clube de Portugal(@ Sporting_CP) link