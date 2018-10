Oranje met invaller Danjuma pakt de scalp van lamlendig Duitsland en tankt vertrouwen voor burenduel met Duivels GVS

13 oktober 2018

22u28 11 Nederland NED NED 3 einde 0 DUI DUI Duitsland Buitenlands Voetbal Nederland komt met vertrouwen afgezakt naar het Koning Boudewijnstadion. Oranje pakte in de Nations League de scalp van een zwak Duitsland. Van Dijk, Depay en Wijnaldum scoorden, Club Brugge-winger Danjuma maakte zijn debuut voor onze noorderburen. 3-0, het burenduel belooft spektakel.

Het eerste halfuur in de Johan Cruijff ArenA was huilen met de pet op. Veel slordigheden, weinig inspiratie én vooral: bitterweinig vloeiende aanvallen. Toen Werner dan toch eens opdook in de zestien van Cillessen, trapte hij oog in oog met de sluitpost onbezonnen naast. De gelegenheidsdoelman van Barcelona had ook nog een prima parade in huis op een schot van Müller.

Maar dat was het dan, langs de zijde van ‘Die Mannschaft’. Oranje nam nadien de match gestaag in handen en klom na dertig minuten dan ook op voorsprong. Van Dijk knikte van dichtbij binnen. Enkele minuten later had Babel de dubbele voorsprong aan de voet, maar Kimmich redde in extremis de meubelen. Ook Wijnaldum trapte nog naast. Nederland speelde bijwijlen aardig, Duitsland voetbalde op het niveau van haar WK: bijzonder matig.

GOOOAAAAL | Oranje klimt op voorsprong: Virgil van Dijk klopt Manuel Neuer! 🇳🇱🧡#NEDGER 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/YYeAb1ttuT Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Debuut Danjuma

Na rust weinig Duitse beterschap. Pas toen Sané zijn opwachting maakte kwam er wat schwung. Hij was de enige die voor gevaar zorgde, al moest zijn overhoekse knal wel altijd binnen. Oranje vond het prima zo en kroop achteruit, loerend op de counter. Daarbij werd ook Arnaut Danjuma in de strijd gegooid, het Nederlands debuut van de vinnige Club Brugge-winger.

Daar heb je Danjuma! 👏👀#NEDGER 🇳🇱🇩🇪 pic.twitter.com/soGwBa808h Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Op een van die dodelijke tegenstoten was het raak. Promes legde breed, Depay vloerde Neuer een tweede keer. De bodem was echter nog niet bereikt, Wijnaldum werd in blessuretijd niets in de weg gelegd voor de 3-0.

Löw fronste de wenkbrauwen en mag het in de Duitse pers wellicht alweer gaan uitleggen. Is dit de druppel? Oranje komt dan weer met veel vertrouwen naar Brussel afgezakt voor de oefenpot met onze Rode Duivels. Iets zegt ons dat Nederland dan wel meer weerstand zal krijgen...

Dankzij de zege staat Oranje halverwege groep 1 van de hoogste divisie van de Nations League op de tweede plaats met drie punten. Wereldkampioen Frankrijk is voorlopig koploper met vier punten. Duitsland trekt dinsdag met slechts één punt op zak naar Frankrijk.

MISSER | Wat een kans voor @LeroySane19! 🇩🇪#NEDGER 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/3BQBvQGYSe Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAAAAAL | Nederland klopt Duitsland: @Memphis met de bevrijdende 2-0! 🔥#NEDGER 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/IxumyVxWDz Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

WAUW | Gini Wijnaldum zet de kers op de taart: 3-0! 🍒💪#NEDGER 3️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/41WInrNH7B Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link