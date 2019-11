Oranje maakt statement tegen racisme: "Genoeg is genoeg" Redactie

19 november 2019

17u01

Bron: Belga 0

De spelers van het Nederlands elftal hebben via de sociale media een gezamenlijk signaal tegen racisme gegeven. Vrijwel gelijktijdig plaatsten de internationals op Twitter een bericht met de tekst "Enough is enough, stop racism" (genoeg is genoeg, stop racisme, red.). Ze plaatsten bij die foto ook een boodschap, waarop van bovenaf te zien is hoe de spelers op het trainingsveld in een kring staan met hun uitgestoken armen tegen elkaar aan.

Georginio Wijnaldum, die vanavond bij afwezigheid van Virgil van Dijk de aanvoerdersband draagt in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland, sprak zich maandag al duidelijk uit tegen racisme. Aanleiding waren de gebeurtenissen van zondag bij FC Den Bosch, waar aanvaller Ahmad Mendes Moreira van Excelsior Rotterdam racistisch werd bejegend door een deel van de aanhang van de thuisclub. "Ik was van het veld gelopen en niet meer teruggekomen. Het is genoeg geweest", zei Wijnaldum. "Er moet keihard worden opgetreden. Boetes waar iedereen van schrikt, zodat niemand zoiets meer in zijn hoofd haalt.”