Oranje lijkt helemaal klaar voor duel met Rode Duivels: "Het ergste leed is geleden" Kjell Doms

15 oktober 2018

06u00 0 Buitenlands Voetbal Het Oranjelegioen is onderweg naar Brussel, mét een 3-0-overwinning ­tegen Duitsland in de rugzak. Na een periode van kommer en kwel leeft de Nederlandse burger weer op hoop. "Het ergste leed is geleden", vertelt de broer van bondscoach Ronald Koeman, Erwin.

De klompen, de oranje pruiken en de vlaggen met ‘Wij worden wereldkampioen’ worden nog net niet van stal gehaald. Maar Nederland leeft wel weer op hoop. Zaterdagavond werd Duitsland in de Nations League met 3-0 ingeblikt. Van Dijk, Depay en Wijnaldum zorgden voor de grootste zege ooit van Nederland tegen Duitsland. "Dit is een uitslag om van te dromen", vertelt analist en coach Gertjan Verbeek, in zijn carrière nog aan het werk bij Nürnberg en Bochum.

"Een opsteker die we echt wel konden gebruiken. Maar een uitslag zegt natuurlijk niet alles. De wedstrijd op zich vond ik niet van die aard om te stellen dat we nu helemaal gelanceerd zijn. Ik denk dat we vooral het geluk hadden dat Duitsland op dit moment in een nog grotere crisis zit. De overgang tussen de oude generatie en de nieuwe verloopt toch een stuk trager dan we hadden gedacht."

Al ziet Verbeek wel licht aan het einde van de tunnel. "Matthijs de Ligt, Steven Bergwijn en Frenkie de Jong staan nu waar Hazard, De Bruyne en Lukaku bij jullie stonden vijf jaar geleden. Er wordt hen in Nederland een geweldige carrière voorspeld, maar ze zijn op dit moment nog te jong om de ploeg al te dragen. De volgende stap die zijn moeten zetten, is er eentje naar een grote Europese competitie. Daar kunnen ze de ervaring opdoen die nodig is opdat wij ook op internationaal niveau een rol van betekenis kunnen spelen." Verbeek merkt wel dat de jongens die het nieuwe Oranje vorm moeten geven niet bang zijn om het truitje nat te maken. "Ik zie dat de spelers opnieuw trots zijn als ze het Nederlands shirt aantrekken. Ronald Koeman heeft voor een goede mix gezorgd en een fris elan."

"Realisme geïnjecteerd"

Dat vindt ook de broer van bondscoach Ronald Koeman, Erwin. Op dit moment aan de slag als assistent van Philip Cocu in Turkije bij Fenerbahçe. "Ronald heeft een dosis realisme geïnjecteerd in de ploeg en hij is niet bang om jonge spelers op te stellen", zegt Koeman. "Nederland straalt opnieuw lef uit en dat is lang geleden", lacht Koeman. "Het ergste leed is geleden."

En dus zakken onze noorderburen dinsdag met vertrouwen af naar het Koning Boudewijnstadion. "Maar het respect voor België is de laatste jaren wel gegroeid", gaat Verbeek verder. "Dit is een geweldige lichting, dat heeft die podiumplaats op het WK bewezen. Jullie zijn zonder meer de grote favoriet dinsdag." Straffe woorden uit de mond van een Nederlander. Koeman treedt zijn collega bij. "Het wordt een mooie test om te zien hoe ver het nieuwe Nederland staat. Al zullen er wel een aantal jongens rust krijgen. Het zwaartepunt voor ons lag toch voornamelijk op die partij tegen Duitsland. Er staan geen punten op het spel, maar qua prestige blijft dit toch een wedstrijd die je het liefst gewoon wint."