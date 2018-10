Oranje lijkt helemaal klaar voor duel met Rode Duivels: "Het ergste leed is geleden" Kjell Doms

15 oktober 2018

06u00 0 Buitenlands Voetbal Het Oranjelegioen is onderweg naar Brussel, mét een 3-0-overwinning ­tegen Duitsland in de rugzak. Na een periode van kommer en kwel leeft de Nederlandse burger weer op hoop. "Het ergste leed is geleden", vertelt de broer van bondscoach Ronald Koeman, Erwin.

De klompen, de oranje pruiken en de vlaggen met ‘Wij worden wereldkampioen’ worden nog net niet van stal gehaald. Maar Nederland leeft wel weer op hoop. Zaterdagavond werd Duitsland in de Nations League met 3-0 ingeblikt. Van Dijk, Depay en Wijnaldum zorgden voor de grootste zege ooit van Nederland tegen Duitsland. "Dit is een uitslag om van te dromen", vertelt analist en coach Gertjan Verbeek, in zijn carrière nog aan het werk bij Nürnberg en Bochum.

