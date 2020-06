Oranje-internationals boycotten ophefmakend voetbalprogramma ‘Veronica Inside’: “Keer op keer gaan ze over de grens” Redactie

Bron: AD.nl 0 Nederlands voetbal De spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en de Nederlandse damesploeg hebben het gehad met ‘Veronica Inside’. Via Twitter laten meerdere internationals weten dat zij geen interviews meer zullen geven aan het televisieprogramma.

‘Veronica Inside’, met vaste gasten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, is al jaren veelbesproken vanwege de ongezouten manier waarop aan de stamtafel meningen worden verkondigd, ook over zaken die niets met voetbal te maken hebben. Deze week kwam daar een nieuwe rel over, toen Derksen in de uitzending een vergelijking maakte tussen de rapper Akwasi en Zwarte Piet. Dit was naar aanleiding van een speech die Akwasi gaf tijdens een Black Lives Matter-protest.

Sponsors van ‘Veronica Inside’ distantieerden zich direct van die uitspraak, meerdere bedrijven willen niet meer adverteren rond het programma. “Ach, die reclameblokken zijn toch al veel te lang”, reageerde Derksen eerder. “Ik vond het trouwens nog niet eens zo’n heel slechte grap.”

Daar denken de internationals anders over. “Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Lekker laten gaan, joh?”, zo vragen zij zich af, daarmee verwijzend naar de manier waarop Genee, Derksen en Van der Gijp zich doorgaans verdedigen tegen ontstane ophef. “Nee! Dit is ver over de grens”, zo counteren de internationals. “Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer.”

Zij zijn dan ook klaar met het programma. “Genoeg is genoeg. Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma.”

