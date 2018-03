Oranje-bondscoach Koeman over 0-3 tegen Portugal: "Ben verbaasd, zo'n uitslag verwacht je niet" Redactie

27 maart 2018

06u26

Bron: anp 0 Buitenlands Voetbal De ruime 0-3-zege in de oefeninterland tegen Portugal in Genève kwam ook voor Oranje-bondscoach Ronald Koeman als een verrassing.

"Ik ben wel verbaasd", gaf Koeman toe. "Zo'n uitslag verwacht je niet. Portugal dacht misschien: dat redden we wel. Na de rust zetten ze ook een tandje bij. Portugal verliest niet graag. Als je zag hoe Ronaldo erbij liep. Die was duidelijk niet blij."

Koeman strooide met complimenten voor zijn spelers, maar was het meest tevreden over het Nederlandse collectief. "We moesten vanuit onze organisatie heel gedisciplineerd spelen. Daar hadden we ook op getraind. Het is mooi dat het dan op deze manier op het veld wordt uitgevoerd. Portugal heeft amper kansen gehad."

Voor de zomer wachten nog Slowakije en Italië als tegenstanders. "Met deze prestatie kunnen we verder", aldus Koeman. "Maar het is niet zo dat we de spelers die vrijdag meededen (Oranje verloor toen met 0-1 van Engeland, red.) en nu niet, al hebben afgeschreven. Depay was tegen Portugal veel beter dan tegen Engeland. Het is niet meer van deze tijd om te wandelen. En dat heeft hij nu laten zien."

Indrukwekkend tegen Portugal was het optreden van Davy Pröpper en Matthijs de Ligt. "Pröpper was zo balvast", zei Koeman. "Ik wist dat hij dit kan. En Matthijs heeft twee keer heel goed gespeeld tegen een goede tegenstander. Het klopt dat ik vind dat een achttienjarige Justin Kluivert in de eredivisie moet blijven. Maar de ene achttienjarige is de andere niet. Ik wil niemand uit de eredivisie praten. Maar hij kan nu al een hoog niveau aan. Belangrijk is wel dat hij blijft spelen."