Opvallende transfer: 19-jarige aanvaller van Lierse Kempenzonen naar... Dinamo Kiev Redactie

03 december 2019

17u45

Bron: AD.nl 0 Buitenlands voetbal Van eerste amateur naar een Oekraïense topclub. Opvallende transfer van Ibrahim Kargbo junior. De 19-jarige voetballer, die de afgelopen maanden bij Lierse Kempenzonen speelde en eerder ook bij Roeselare actief was, tekent een contract voor 3,5 jaar bij Dinamo Kiev. Kargbo Junior is de zoon van voormalig Charleroi en RWDM-voetballer Ibrahim Kargbo, die voor het leven werd geschorst wegens matchfixing.

Kargbo junior, die in Sierra Leone werd geboren maar ook de Belgische nationaliteit heeft, liet eerder deze maand zijn contract bij Roeselare ontbinden. Hij speelde ook al enkele wedstrijden voor de Belgische nationale jeugdploegen. De op het tweede niveau uitkomende club verhuurde de aanvaller sinds de zomer aan Lierse Kempenzonen, dat in de eerste amateurklasse speelt.

“Lierse en Ibrahim Kargbo hebben in onderling overleg hun contract verbroken. Kargbo wil om familiale redenen niet meer voor onze club spelen. De club betreurt deze beslissing maar gaat de speler niet tegen zijn zin aan de club gebonden houden te meer omdat de speler op huurbasis bij de club is. Kargbo zal naar zijn familie in Londen terugkeren. Veel succes in de toekomst Ibrahim!”, meldde Lierse Kempenzonen vorige maand op Facebook.

Lang zal Kargbo niet in Londen blijven hangen. Vandaag meldde Dinamo Kiev dat de speler een contract voor 3,5 jaar heeft getekend bij de huidige nummer twee van de Oekraïense eerste klasse.

Ібрагим Каргбо-молодший – гравець ФК «Динамо» Київ!



Футбольний клуб «Динамо» уклав угоду з 19-річним нападником юнацької збірної Бельгії Ібрагимом Каргбо-молодшим.



Ібрагим Каргбо-молодший підписав з «Динамо» контракт на 3,5 роки. pic.twitter.com/whY4X56wDh FC Dynamo Kyiv(@ DynamoKyiv) link

De inmiddels 37-jarige vader Ibrahim Kargbo kwam in zijn carrière 3,5 jaar uit voor RWDM, speelde een seizoen bij FC Brussels en was ook goed voor drie jaar bij Sporting Charleroi. In april van dit jaar ging hij op voetbalpensioen. Eerder dit jaar werd de oud-voetballer door wereldvoetbalbond FIFA voor het leven geschorst wegens nauwe banden met de beruchte matchfixer Wilson Raj Perumal uit Singapore. De Nederlandse voetbalbond verdenkt Kargbo ervan dat hij in 2009 als speler van Willem II een competitieduel met FC Utrecht probeerde te manipuleren.