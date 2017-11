Opnieuw sensationele transfer(s) op komst? "Real wil vier kleppers verkopen om Neymar te kunnen betalen" TLB

17u09

Bron: Diario 5 photonews Neymar in, Varane, Bale, Benzema en James Rodriguez out? Buitenlands Voetbal Real Madrid blijft volgens de Spaanse voetbalwebsite Diario aan Neymar denken. Sterker nog, Real-voorzitter Florentino Perez zou zelfs op een plannetje broeden om Neymar weg te halen uit Parijs. Diario schrijft dat de 'Koninklijke' met Raphaël Varane, Karim Benzema, James Rodriguez (op dit moment verhuurd aan Bayern) en Gareth Bale vier kleppers wil verkopen om de clausule in Neymars contract te kunnen ophoesten.

Volgens Diario ziet Real-voorzitter Perez in Neymar de gedroomde opvolger van Cristiano Ronaldo, die in februari 33 wordt. Maar die droom ook verwezelijken, zal de sterke man van de Spaanse grootmacht geld kosten. Veel geld. En daarom zou Real eraan denken om Varane, Benzema, Rodriguez en Bale van de hand te doen en zo flink wat miljoenen in het laatje te brengen.

De afkoopclausule in Neymars contract bedraagt volgens verschillende media 200 miljoen euro in zijn eerste contractjaar, 220 miljoen euro in zijn tweede contractjaar en 250 miljoen euro in de volgende jaren. Dat de vader van de 25-jarige Braziliaan, die ook Neymars manager is, al een onderhoud zou hebben gehad met Perez, wakkert de geruchten nog wat aan. De superster maakte afgelopen zomer voor 222 miljoen euro de veelbesproken overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain.

AFP T

REUTERS