Opmerkelijke beelden: Bernabéu ziet er momenteel onherkenbaar uit

30 mei 2020

19u32

Bron: Marca 1 Buitenlands voetbal Real Madrid maakt van de coronacrisis gebruik om het Estadio Santiago Bernabéu grondig te renoveren. Momenteel ziet de voetbaltempel van ‘de Koninklijke’ er onherkenbaar uit. Opmerkelijke beelden.

Bernabéu 2.0 wordt een architecturaal kunstwerk. Het project, dat meer dan 500 miljoen euro zou kosten, moest aanvankelijk klaar zijn tegen de start van het seizoen 2022-2023. Maar door de coronacrisis liggen ze in Madrid heel wat voor op schema. De renovaties zijn al van start gegaan, waardoor het stadion momenteel een metamorfose ondergaat.

In Spanje gaat de competitie op 11 juni weer van start. Maar tegen dan zijn de werken in het Estadio Santiago Bernabéu uiteraard nog niet afgerond. Daardoor mag Real zijn resterende thuismatchen in het stadion van het jeugdteam (Estadio Alfredo Di Stefano) afwerken. Ook in de Champions League zullen Hazard en co in dat stadion spelen. Vóór het nieuwe seizoen (12 september) moet Bernabéu dan weer wél beschikbaar voor de supporters zijn.

Vorige maand pakte de Koninklijke nog uit met een spectaculaire video. Bij aanvang van het seizoen 2022-2023 moeten Thibaut Courtois en Eden Hazard in een nieuw stadion van 500 miljoen euro spelen. 81.000 zitjes, een indrukwekkend scherm van 360 graden aan de binnen- en buitenkant van de strakke en glimmende arena en een uitschuifbaar dak. Dat allemaal met een winkelcomplex, restaurants, bars en een museum. Zowel sportief als commercieel moet het state of the art worden.

Het Spaanse Marca weet dat Real nog iets verzwegen heeft, namelijk een verplaatsbare grasmat die het mogelijk maakt om het stadion ook voor andere evenementen te gebruiken - zoals concerten. Dat zorgt voor extra en broodnodige inkomsten, Real doet voor de bouw immers geen beroep op een privé-sponsor.

🏟️✨ Por muchos momentos más inolvidables en casa...

🚀 El Santiago Bernabéu del futuro.#RMFansEnCasa | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/ETgLVRpznD Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

De nieuwe grasmat zal op acht platen rusten waardoor het op slechts enkele minuten tijd automatisch kan afdalen en opgeborgen worden in een stockageruimte aan de westzijde van het stadion. In die ‘cave’ worden de verschillende graspanelen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 op de juiste temperatuur gehouden, besproeid en via hoogstaande technologie van de juiste hoeveel licht voorzien. Zo blijft het gras in ideale conditie voor als Hazard en co weer aan de bak moeten.

El Real Madrid, siempre con un paso adelante...



El nuevo Santiago Bernabéu, y su gran secreto: ¡Césped retráctil!



Habrá #NochesMágicas de todo tipo en una cancha de quita, y pon: fútbol, baloncesto, conciertos. 🤩👏🏻 pic.twitter.com/PRupp1FYAq Luis Omar Tapia(@ LuisOmarTapia) link

Het systeem van verplaatsbaar gras is niet nieuw. Het Tottenham Hotspur Stadium maakt gebruik van drie secties om het voetbalplein via een verborgen railsysteem in en uit het stadion te rijden. Ook Schalke 04 heeft een beweegbare grasmat, al gebeurt het aan- en afvoeren via één grote plaat van 10.000 ton. Het nadeel: het duurt liefst 12 uur om de grasmat te laten aanbrengen of verwijderen.

Toch is er één groot verschil tussen de technologie in Madrid enerzijds en Londen en Gelsenkirchen anderzijds. De grasmatten van Tottenham en Schalke 04 worden buiten het stadion opgeslagen, zo stelt Marca. In de Spaanse hoofdstad is daar de plek niet voor, dus stapelen ze het groen op ín het gebouw zelf. En daar is dus nog wat extra denkwerk van enkele knappe koppen voor nodig. State of the art, dus.

