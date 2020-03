Opmerkelijk verhaal: Real Madrid bedreigde Di María met rechtszaak na WK-duel tegen Rode Duivels in 2014 ABD

30 maart 2020

12u07 0 Buitenlands voetbal Het WK van 2014 in Brazilië blijft nazinderen bij Ángel Di María (32). De Argentijnse aanvaller viel toen geblesseerd uit tegen de Rode Duivels en wilde koste wat het kost fit geraken voor de finale tegen Duitsland. Alleen was dat niet naar de zin van zijn toenmalige club Real Madrid.

Ángel Di María maakt momenteel het mooie weer bij de Franse alleenheerser Paris Saint-Germain. Maar in 2014, toen de Rode Duivels voor het eerst in twaalf jaar op een groot toernooi aanwezig waren en het in de kwartfinale opnamen tegen Argentinië, was de sierlijke flankspeler nog een ‘Koninklijke’. Basisspeler bij zijn nationale ploeg. Klaar voor winst op een groot toernooi. “Het moest mijn WK worden”, vertelt Di María.

Maar dat viel tegen. Hij trapte Messi en co in de extra time voorbij Zwitserland naar de kwartfinales, dat wel. Maar tegen de Rode Duivels liep hij na een halfuur een voetblessure op bij een schot op doel. Weg halve finale tegen Nederland. De finale tegen Duitsland werd een race tegen de klok.

Ik ontving een officiële brief van Real, ja. Maar ik heb die verscheurd zonder te openen Ángel Di María

“Die blessure was een serieuze domper. Mijn voet was niet in orde, maar ik moést die finale spelen”, blikt Di María terug bij het Argentijnse programma Podemos Hablar. “Er is me toen gezegd dat ik het risico nam dat ik nooit meer zou kunnen voetballen, maar dit was wel de WK-finale. Mijn WK-finale.”

In de aanloop naar die finale kreeg Di María een brief van Real Madrid. De club dreigde met juridische stappen - een rechtszaak - als hij zou spelen. Het kwam niet als een verrassing voor Di María. “Real wilde me die zomer verkopen”, zegt hij. “Het was al duidelijk dat James Rodríguez zou komen en hij werd gehaald voor mijn positie.” Los Blancos wilden vermijden dat een transfer zou afspringen door een blessure.

“Ik ontving een officiële brief van Real, ja. Maar ik heb die verscheurd zonder te openen. Ik wilde de brief niet lezen, ik wilde er niet eens naar kijken. Ik wist toch al wat erin stond. De persoon die moest beslissen of hij ging spelen of niet was ik en niemand anders.”

Di María voelde echter ook aan dat de finale te vroeg zou komen. “Ik wilde het proberen, maar toen de bondscoach (Alejandro Sabella, red.) vertelde dat ik niet honderd procent fit was, barstte ik in tranen uit. Het viel de coach ook zwaar, hij wilde dat ik speelde. Maar ik zei hem dat hij voor zijn beste elftal moest kiezen. Het team primeerde.”

Mario Götze

Bondscoach Sabella koos uiteindelijk voor Enzo Pérez in plaats van Di María, die op de bank bleef. De rest is geschiedenis. Mario Götze schoot Duitsland in de slotminuten naar WK-winst.

Real Madrid zou Ángel Di María, zoals aangekondigd, een maand later verkopen. Hij vertrok voor 75 miljoen euro naar het Manchester United van Louis Van Gaal. Na één seizoen liet hij Old Trafford achter zich om naar zijn huidig team PSG te trekken, waar hij nog een jaar onder contract ligt.