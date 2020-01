Opmerkelijk beeld: 16-jarig toptalent is twee koppen kleiner dan stugge Schotten Redactie

29 januari 2020

22u10 2 Buitenlands voetbal Karamoko Dembélé (16) is the talk of the town in Schotland. Niet enkel omdat de tiener wordt aanschouwd als één van de grootste talenten van Europa, maar vooral omdat zijn foto’s als een lopend vuurtje rondgaan op sociale media. Met zijn 1m60 is hij immers een vreemde eend in de bijt in de stugge Schotse competitie. Z’n technische bagage vaart er wel bij.

Vijf minuten voor tijd mocht Dembélé invallen in het duel tegen Ross County. Celtic stond toen al 3-0 voor. De amper 16-jarige rechtsbuiten viel meteen op. Met zijn 1m60 is hij immers niet meteen het prototype voor een typische Schotse voetballer. Maar zijn technische bagage, lef en energieke speelstijl zijn om van te smullen.

Christopher Jullien (26 años) y Karamoko Dembélé (16 años). ¿Hermanos? ¿Primos? Nada de eso. COMPAÑEROS en CELTIC. pic.twitter.com/1ayp2bsGWb Desborde.ok(@ OkDesborde) link

Dembélé, kind van ouders uit Ivoorkust, werd geboren in Londen. Een jaar later verhuisde hij echter al naar Glasgow, waar hij op zijn tiende werd gescout door Celtic als jeugdspeler van Park Villa Boys Club. In 2016 viel de winger al eens op. Hij was toen 13 jaar, maar speelde bij de U20 van Celtic. Niet alleen omdat er veel geblesseerde waren, ook omdat The Hoops steevast geloven in de ruwe diamant. Hij viel niet uit de toon. Dembele werd al opgeroepen voor de jeugd van Schotland en Engeland, maar heeft ook nog de Ivoriaanse nationaliteit. Keuze zat, dus. Bij de Engelse U15 keek hij trouwens al eens z’n Belgische leeftijdsgenoten in de ogen.

Op 24 december 2018 tekende hij als vijftienjarige speler een contract bij Celtic, dat loopt tot de zomer van 2021. Op 22 februari 2019 vierde hij zijn zestiende verjaardag, vijf maanden later maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de club uit Glasgow. Met 16 jaar en 86 dagen was Dembele nèt niet de jongste speler ooit in het A-team van Celtic. Die eer blijft voorlopig voor Jack Aitchison (destijds 16 jaar en 70 dagen), die op 15 mei 2016 mocht debuteren in de 7-0-zege op Motherwell.