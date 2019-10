Opluchting bij Oranje: Nederland wint op de valreep van Noord-Ierland XC

10 oktober 2019

23u08

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Nederland heeft op de zevende speeldag in groep C van de EK-kwalificatiecampagne in de Rotterdamse Kuip met veel moeite afstand genomen van Noord-Ierland. Oranje boog in de slotminuten een 0-1-achterstand om in 3-1-winst, mede dankzij twee doelpunten van Memphis Depay.

Noord-Ierland had in groep C nog een dubbele confrontatie tegen Duitsland en Nederland voor de kiezen, maar stond in de stand wel knap op de tweede plaats. Oranje deed er dan ook best aan om voor eigen publiek te winnen van de Noord-Ieren. Maar in een bomvolle Kuip lukte het in een slaapverwekkende eerste helft niet. Nederland ontfermde zich over het leer, maar puurde daar geen noemenswaardige kansen uit.

De thuisploeg kwam na de pauze beter in zijn spel, maar Noord-Ierland brak verrassend de ban. Dallas speelde Blind tureluurs en lepelde richting Magennis (75.). Met een overhoekse kopbal sloeg de invaller De Kuip met verstomming. In het slotkwartier koos Oranje vol voor de aanval. Via Depay (80.) kwamen de Nederlanders langszij. Invaller Luuk De Jong (90.+1) zette in de blessuretijd met meer geluk dan kunde de 2-1 op het scorebord. Depay (90.+4) legde de eindstand vast.

Nederland, Duitsland en Noord-Ierland hebben zo elk 12 punten, maar de Noord-Ieren speelden wel al een match meer.