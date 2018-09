Opletten Thibaut: Zwitser, later tegenstander van de Duivels, haalt snoeihard uit in Nations League MDB

08 september 2018

18u33 0

Tip voor de BElgische achterhoede: Steven Zuber niet al te veel ruimte geven om te schieten. Op 18 november kijkt de Zwitser met zijn land de Rode Duivels in de ogen. Vandaag liet de 27-jarige speler van Hoffenheim tegen IJsland alvast zien dat hij over een stevig schot beschikt. Zuber werd in de zestien aangespeeld en haalde dan snoeihard uit met zijn linker. Doelman Halldorsson had er geen verhaal tegen. Benieuwd of Zuber straks ook de beste doelman van het WK, alias Thibaut Courtois, weet te kloppen.

Zuber Goal vs Iceland for Switzerland pic.twitter.com/rq8eSzZXtD Goal Goal Goal(@ GoalGoalGoal2) link