Opiniewebsite verontschuldigt zich voor "onfatsoenlijke" bijdrage over Lukaku Redactie

04 september 2019

21u29

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Pieter Bauwens, de hoofdredacteur van de Vlaamsgezinde opiniewebsite Doorbraak, biedt zijn verontschuldigingen aan voor een eerder verschenen bijdrage van columnist Johan Sanctorum. Daarin argumenteerde de auteur dat Romelu Lukaku niet "flauw" moet doen over de oerwoudgeluiden waarop hij vorig weekend getrakteerd werd. Het betreffende stuk, met de titel 'Mensaap neemt strafschop (en scoort)', is offline gehaald.

In het bericht schreef Sanctorum dat voetbal "volkstheater" is en dat toeschouwers voor het bedrag dat spelers als Lukaku verdienen, mogen roepen wat ze willen. "Voetbal moet zich aan de publiekszijde politiek-correcte betutteling laten welgevallen, dat is gewoon discriminatie."

Na felle reacties op sociale media werd de bijdrage van Sanctorum offline gehaald. In een korte toelichting op doorbraak.be verontschuldigt hoofdredacteur Pieter Bauwens zich voor de publicatie. "Hier bij Doorbraak geloven we dat er geen grenzen zijn aan het debat. Er zijn echter wel grenzen aan het fatsoen. Vandaag werd die grens overschreden door één van onze auteurs", luidt het.

Hij kondigt aan dat de redactie van Doorbraak nog deze week haar redactionele politiek intern zal herbekijken "om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden". Er volgt ook een gesprek met Sanctorum.

De verontschuldigingen van Bauwens zijn gericht aan iedereen die zich gekwetst of beledigd voelde, "in de eerste plaats de heer Lukaku", en aan de lezers van Doorbraak.