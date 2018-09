Operatie Eerherstel: Duitsland wil WK-debacle uitwissen tegen wereldkampioen Bart Fieremans

06 september 2018

09u00 0 Buitenlands Voetbal Voor Duitsland gaat het tegen wereldkampioen Frankrijk om zoveel meer dan een knalaffiche. Alles staat in het teken van de heropbouw van de Mannschaft na de implosie op het WK. Operatie Eerherstel is gestart, al is er nu ook geen radicale stijlbreuk.

Wat graag zou Duitsland een dikke streep trekken onder dat blamerende WK, met die historisch vroege uitschakeling in de groepsfase. Maar dat bleek de voorbije weken niet makkelijk: het debacle bleef maar nasmeulen of opflakkeren door nieuwe onthullingen. Vooral het stoppen van Mesut Özil als international omdat hij bij de Mannschaft "racisme en een gebrek aan respect" voelde, sloeg in als een bom. Maar coach Joachim Löw, die altijd een boontje had voor Özil als speler, vond die beschuldiging onzin: "Er was nooit een vorm van racisme binnen de nationale ploeg."

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN