Op zoek naar een primeur: kan na Davies (Bayern) ook zijn liefje de Champions League winnen?

Bron: AD.nl 0 Buitenlands voetbal Canada is niet bepaald een voetballand, maar twee tieners lijken daar nu verandering in te gaan brengen. Alphonso Davies (19) won zondag als eerste Canadees de Champions League met zijn club Bayern München, zijn vriendin Jordyn Huitema wil deze week hetzelfde doen met Paris Saint-Germain.

Het moet een gekke avond zijn geweest, afgelopen zondag voor Jordyn Huitema in het spelershotel van Paris Saint-Germain in Bilbao. Terwijl al haar teamgenoten vurig hoopten op de eerste Champions League-zege voor PSG, zal Huitema toch blij zijn geweest dat Bayern München voor de zesde keer de Champions League won. Alphonso Davies, al drieënhalf jaar haar vriend, werd daarmee namelijk de eerste Canadees die de belangrijkste prijs in het clubvoetbal won. Een avond eerder had Huitema zich met PSG Féminine dankzij een 2-1 zege op Arsenal al geplaatst voor de halve finale van de UEFA Women's Champions League, waarin vanavond om 20u vrouwenvoetbalgrootmacht Olympique Lyon (winnaar van de laatste vier edities) wacht in San Mamés in Bilbao. Tijdens de twee voetballoze maanden in Duitsland waren Davies en Huitema weer even samen sinds hun vertrek uit Canada, waar ze elkaar in Vancouver leerden kennen. Ze vermaakten zich met filmpjes en dansjes op TikTok die miljoenen keren werden bekeken, maar nu kunnen ze het eerste koppel worden dat de Champions League wint.

Davies en Huitema zijn in Canada al jaren een bekend koppel, maar ook in Europa worden hun namen nu steeds bekender. Voor de meeste jongeren in Europa zijn er eigenlijk maar twee bekende Canadezen; Justin Bieber en Drake. Sidney Crosby, Wayne Gretzky (ijshockey), Steve Nash (basketbal) en Jeremy Wotherspoon (schaatsen) zijn toch namen voor de doorgewinterde sportfan. Voetballers uit Canada? Jonathan David, ex-AA Gent en nu Lille, natuurlijk. Jonathan de Guzmán en Owen Hargreaves zijn ook bekende namen, maar zij waren international voor Nederland en Engeland. Julian de Guzmán (de broer van), Atiba Hutchinson (ex-PSV) en Paul Stalteri (ex-Spurs) zijn de drie spelers met de meeste interlands voor het nationale team van Canada, dat alleen in 1986 (drie nederlagen) meedeed aan het WK en in 1985 en 2000 de CONCACAF Gold Cup won.



Overgrootouders vanuit Friesland naar Canada

Davies en Huitema zijn allebei pas 19 jaar, maar worden gezien als de toekomst van het nationale team. Twee talenten met een totaal andere achtergrond, maar ze kruisten elkaars pad in 2016 in de jeugdopleiding van Vancouver Whitecaps en zijn sinds april 2017 een stelletje. Huitema was toen 15 jaar, maar had haar debuut voor het nationale team een maand eerder al gemaakt tijdens de Algarve Cup. Huitema deed vorig jaar mee op het WK en staat inmiddels al op 13 goals in 32 interlands. Geen verkeerde cijfers voor een speelster die in mei pas 19 jaar werd. Huitema heeft echter nog een lange weg te gaan om Christine Sinclair in te halen, want de 37-jarige aanvalster is met 186 goals in 296 interlands topscorer en recordinternational van de vrouwen. Huitema moest nog geboren worden toen Sinclair in 2000 al schitterde voor de nationale ploeg, maar vorig jaar vormden ze samen al de aanval op het WK. En die achternaam? Die is Fries. Haar overgrootouders Dominicus Bauke Huitema en Anna Agatha de Jong zijn in 1951 vanuit Wymbritseradeel met hun elf kinderen naar Canada geëmigreerd.

Vanuit Liberia en Ghana naar Edmonton

De familie Davies emigreerde ook naar Canada, maar dat gebeurde veel recenter. Alphonso, bijnaam Phonzie, was toen al vijf. Zijn ouders woonden in Monravia, maar toen in Liberia een tweede burgeroorlog uitbrak vluchtten ze samen met 450.000 landgenoten. Ze kwamen terecht in een vluchtelingenkamp in Ghana, waar het ook een kwestie van overleven was. Toen ze de kans kregen om in 2005 naar Canada te verhuizen, grepen ze deze kans. Makkelijk was het zeker niet in het vaak koude Edmonton. Vader Debeah en moeder Victoria waren constant aan het werk, waardoor de jonge Alphonso al vroeg voor zijn broertje en zusje moest zorgen. Maar op het voetbalveld bleek hij al snel een talentvol mannetje. Razendsnel en een goed linkerbeen.



Alleen Adu jonger als debutant in MLS

Davies maakte zijn MLS-debuut voor de Vancouver Whitecaps vier maanden voor zijn zestiende verjaardag, waarmee alleen Freddy Adu jonger was in de Amerikaanse profcompetitie. Adu, tot zijn achtste woonachtig in Ghana, was pas veertien toen hij in 2004 zijn profdebuut maakte namens DC United, maar hij bleek ondanks de hoop en steun van Nike niet de nieuwe Pelé.

Davies staat op zijn negentiende al aan de top, door als vaste linksback (43 wedstrijden gespeeld) de treble te winnen in zijn tweede seizoen bij Bayern München: Bundesliga, DFB-Pokal en Champions League. Zijn doelen voor de rest van zijn carrière zijn duidelijk: zo lang mogelijk op dit niveau blijven en Canada naar een WK loodsen. Huitema deed vorig jaar dus al mee aan een WK, maar hoopt nu ook in clubverband op succes. Ze tekende vorig jaar een vierjarig contract bij PSG, dat in eigen land steeds dichter naar het niveau van veelvraat Olympique Lyon kruipt. Vanavond wacht in Bilbao opnieuw een clash, dan voor een ticket in de finale tegen VfL Wolfsburg komende zondag. De druk ligt bij het overduidelijke favoriete Lyon, maar Huitema en haar teamgenoten zullen loeren op een kans om geschiedenis te schrijven.

