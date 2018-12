Op z’n 22ste won hij al trofeeën met topclubs in 3 landen. Maar pechjaar hakte er stevig in bij Coman, die in emotioneel interview zelfs al over afscheid praat: “Genoeg is genoeg” TLB

11 december 2018

06u30

Bron: TF1, GOAL.com 0 Buitenlands Voetbal Niet nog een keer. Kingsley Coman (22) wil niet nog een operatie ondergaan aan zijn linkerenkel. De Franse flankaanvaller ging in 2018 twee keer onder het mes, telkens om schade aan zijn broze linkerenkel te laten herstellen. Hij miste daardoor onder meer het WK, dat zijn landgenoten wonnen. Coman heeft mentaal een lastig jaar achter de rug en in een gesprek met TF1 geeft hij aan dat hij bij een nieuwe enkelblessure er mogelijk de brui aan zal geven.

Gaat u even zitten voor het palmares dat Kingsley Coman op zijn 22ste al bij mekaar heeft gevoetbald. De winger, die op zijn 17de debuteerde in de hoofdmacht van PSG, werd al kampioen in Frankrijk (2x met PSG), Italië (met Juventus) en Duitsland (3x met Bayern). Daarnaast staan ook onder meer de Franse Super Cup, de Italiaanse Super Cup, de Duitse Beker (3x) en de Franse Ligabeker al op zijn palmares. Veel doorgewinterde profs kunnen alleen maar dromen van zo'n overvolle prijzenkast, maar toch lopen er gelukkigere voetballers rond dan Coman.

De winger zal 2018 immers niet onthouden als het jaar van de wereldtitel, maar wel als het jaar van de pech. In februari liep Coman een eerste zware enkelblessure op, waardoor hij uiteindelijk een kruis moest maken over de Wereldbeker in Rusland. De flankaanvaller moest onder het mes en om het allemaal nog wat pijnlijker te maken, wonnen zijn landgenoten het WK ook. Coman werkte tijdens de zomer hard aan zijn terugkeer en hij was klaar voor de openingsmatch van de Bundesliga tegen Hoffenheim.

Het liep aanvankelijk ook goed, tot hij bij een stevig duel alweer een ligament scheurde in...zijn linkerenkel. Coman moest opnieuw geopereerd worden en hij stond weer voor een maandenlange revalidatie. Inmiddels is de jongeling weer fit, hij viel al twee keer in in de Bundesliga, maar het pechjaar hakte er toch stevig in. Dat gaf de vijftienvoudige Franse international zelf aan in een gesprek met TF1.

Anoniem leven

“Het was echt een heel moeilijk jaar voor mij”, bekende Coman. “Toen ik geblesseerd raakte, was dat het einde van de wereld voor mij”, vervolgt de winger, die recent tegen Werder Bremen en Nürnberg weer minuten maakte. “Vanaf het moment dat ik weer in vorm ben, zal het altijd mijn doel zijn om in de nationale ploeg te komen. Ik ben nog jong en kan nog minimaal twee wereldkampioenschappen meemaken.”

Tenzij een nieuwe enkelblessure weer roet in het eten gooit. Dan bestaat de kans dat Coman er de brui aan geeft. “Genoeg is genoeg”, aldus Coman. “Een derde operatie zal ik niet accepteren. Misschien is mijn voet niet voorbestemd voor dit niveau. Ik zal in dat geval terugkeren naar een ander, anoniem leven. Ik heb het WK van afgelopen zomer beleefd als fan, zo kan het leven zijn. Er zijn nog genoeg andere zaken om gelukkig van te worden. Je kan niet alles hebben.”

Morgen trekt Bayern in de Champions League naar Amsterdam. De Duitse Rekordmeister strijdt met Ajax nog om groepswinst in poule E. Bayern heeft dertien punten op de teller staan en Ajax elf. Beide teams zijn daardoor wel al zeker van overwintering op het kampioenenbal.