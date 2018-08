Op z'n 17de legde toptalent lucratief aanbod van Celtic naast zich neer om naar Amerika te gaan. Door valse beschuldiging werd avontuur daar "de hel" TLB

13 augustus 2018

12u15

Bron: The Times 0 Buitenlands Voetbal Kiezen is verliezen. Die leuze kan Ciaran McKenna inmiddels wel beamen. De nu 20-jarige Schot legde drie jaar geleden een voorstel van Celtic Glasgow voor een lucratief profcontract naast zich neer. McKenna trok naar de Verenigde Staten, waar hij politieke wetenschappen ging studeren aan de Duke University in North Carolina. Maar door een valse beschuldiging van verkrachting draaide het avontuur van de Schot in Amerika gedurende twee jaar uit op "de hel".

McKenna was in 2015 klaar voor een nieuw leven in de Verenigde Staten. Met een studiebeurs van 200.000 pond (omgerekend bijna 225.000 euro) in de achterzak stapte hij op het vliegtuig voor de 'grote tocht'. En alles liep aanvankelijk ook op wieltjes: McKenna's resultaten waren goed, hij maakte snel vrienden, veroverde een plaats in het voetbalelftal en met zijn Schots accent en sportieve look viel hij ook in de smaak bij de Amerikaanse vrouwen.

In 2016 trok McKenna op Valentijnsdag op date met een jongedame die hij had leren kennen in een nachtclub. Het afspraakje eindigde in de slaapkamer van de jonge Schot, waar het duo de liefde bedreef. Een week later vroeg de vrouw het telefoonnummer van McKenna, zo zegt de Schot, maar dat gaf de voetballer niet omdat hij haar "te losbandig" vond.

Daarmee was de kous dan af? Niet dus. Drie maanden later kreeg McKenna te horen dat de dame in kwestie hem beschuldigde van verkrachting. De vrouw gaf aan dat ze nog maagd was op de bewuste avond en dat ze te kennen had gegeven dat ze geen seks wilde, maar dat de Schot daar geen oren naar had. Bij gebrek aan bewijs werd McKenna aanvankelijk niet gestraft, maar niet veel later kwam de universiteit terug op die beslissing. McKenna werd twee jaar lang de toegang tot de universiteit ontzegd en hij verloor zijn beurs.

Schadevergoeding

De jonge Schot besliste om die beslissing aan te vechten en hij kreeg ook gelijk. Volgens de rechter waren de beschuldigingen vals. De universiteit moest hem een stevige schadevergoeding van naar verluidt zes cijfers betalen, maar de emotionele schade maakte die som volgens McKenna geenszins goed. Hij is overigens van plan om het hele bedrag te doneren aan een instelling die mensen begeleidt die ooit valselijk beschuldigd werden.

"Het mentale aspect was voor mijn vertrek naar Amerika altijd mijn sterkte", verklaarde de nu 20-jarige Schot in een gesprek met The Times. "Ik had vertrouwen in mijn eigen kunnen, kon goed met druk overweg, maar tegenwoordig heb ik het daar net moeilijk mee. Mijn naam werd twee jaar lang voortdurend door het slijk gehaald - het was de hel. En dat vergeet je niet zomaar."

Inmiddels heeft McKenna zijn studies hervat en in december zou hij zijn diploma al kunnen behalen. Als dat lukt, is hij van plan om terug te keren naar Glasgow om zijn voetbalcarrière bij Celtic nog een kans te geven.

