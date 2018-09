Op internationaal pensioen: dit begenadigd elftal schittert niet meer op de Europese velden MDB & DMM

06 september 2018

Het interlandvoetbal gaat met de nagelnieuwe Nations League weer van start, maar na het WK in Rusland namen heel wat oudgedienden ondertussen al afscheid van hun nationale ploeg. Wij maakten een elftal op van de internationals die na het vierjaarlijkse voetbalfeest op internationaal pensioen gingen. En het werd een bijzonder interessante ploeg.

Danijel Subasic - Kroatië (33 jaar, 44 caps)

Was als opvolger van Stipe Pletikosa de laatste jaren de rots in de branding voor de Kroaten. Bewees dat op het jongste WK meermaals door Kroatië naar de finale te helpen. Vond het op zijn 33ste tijd om de fakkel door te geven aan de volgende generatie. Gent-doelman Kalinic wordt zijn opvolger.

Gespeelde toernooien: EK 2016 en WK 2018

Gerard Piqué (31 jaar, 105 caps, 5 goals)

Naast Sergio Ramos dé steunpilaar in de Spaanse succesverdediging die alles won wat er te winnen viel. Werd met Spanje Europees en Wereldkampioen, maar heeft als rasechte Catalaan weinig met ‘La Rioja’. Kondigde dan ook vrij vroeg zijn internationaal pensioen aan.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2012, 2016 en WK 2010, 2014, 2018

Gary Cahill (32 jaar, 61 caps, 5 goals)

Scoorde meteen bij zijn interlanddebuut in september 2009, maar zou pas vijf jaar later zijn eerste grote toernooi spelen. Miste het EK in 2012 door een kaakbreuk na een botsing met Dries Mertens tijdens een oefenwedstrijd met België. Speelde zijn laatste interland ook tegen de Rode Duivels op het WK in Rusland.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2016 en WK 2014, 2018

Yuri Zhirkov (35 jaar, 87 caps, 2 goals)

Hoeksteen bij de Russen die het zelfs even tot bij Chelsea schopte. Was samen met Arshavin één van de Russische revelaties op het EK 2008. Eindigde toen derde. Sloot deze zomer zijn rijkgevulde carrière als Russisch international af met een knappe prestatie in eigen land.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2008, 2012, 2016 en WK 2014, 2018

Valon Behrami (33 jaar, 82 caps, 2 goals)

De nachtmerrie van Neymar op het jongste WK. Stak de Braziliaan in de poulefase meermaals onder de mat. Polyvalente voetballer die ook voor een rist Europese subtoppers speelde. Is de enige Zwitser die op vier opeenvolgende WK’s stond. Een vijfde komt er niet meer.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2008, 2016 en WK 2006, 2010, 2014, 2018

Ola Toivonen (32 jaar, 64 caps, 14 goals)

Was elf jaar international, maar speelde daarin ‘maar’ 2 grote toernooien. Soms aanvaller, soms middenvelder. Maakte jarenlang grote sier bij PSV Eindhoven en zorgde voor een mooie afsluiter van zijn internationale carrière door op het WK in Rusland te scoren tegen toen regerend wereldkampioen Duitsland.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2012 en WK 2018

Mesut Özil - Duitsland (29 jaar, 92 caps, 23 goals)

De dirigent die de 'Mannschaft' onder Joachim Löw mee naar de wereldtitel loodste in 2014. De Duitse bondscoach pende de naam van Özil telkens als een van de eersten op het wedstrijdblad, maar kan dat niet meer doen. De middenvelder zei de nationale ploeg namelijk vaarwel omdat hij naar eigen zeggen "racisme en een gebrek aan respect voelde". Vooral zijn foto voor het WK met de Turkse president Erdogan deed heel wat stof opwaaien.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2012, 2016 en WK 2010, 2014, 2018

Andrés Iniesta - Spanje (34 jaar, 133 caps, 13 goals)

Nam na Barcelona helemaal afscheid van het hoogste niveau door ook als international af te zwaaien. 'El Blanquito' zal toch voor eeuwig herinnerd worden aan zijn beslissende treffer op het WK van 2010 in de finale tegen Nederland. Het leverde de wereldtitel op, maar Iniesta won ook twee keer het EK (2008 en 2012) met een begenadigde Spaanse spelersgroep. Ook David Silva behoorde tot die selectie, de middenvelder zette net als Iniesta na het WK een punt achter zijn interlandcarrière.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2008, 2012, 2016 en WK 2006, 2010, 2014, 2018.

Mario Gomez - Duitsland (33 jaar, 78 caps, 31 goals)

Maakte liefst elf jaar geleden zijn debuut voor de Mannschaft. Gomez heeft dan ook heel wat watertjes doorzwommen en pikte regelmatig zijn doelpunt mee. Zoals tegen de Rode Duivels in de kwalificatiewedstrijd voor Euro 2012 (3-1 winst voor Duitsland). Moest in 2014 wel geblesseerd toekijken hoe zijn ploegmaats de wereldtitel pakten.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2018, 2012, 2016 en WK 2010, 2018

Mario Mandzukic - Kroatië (32 jaar, 89 caps, 33 goals)

Was jarenlang dé man die Kroatië aan de broodnodige doelpunten hielp. Dat bewees de spits van Juventus onlangs nog op het WK in Rusland. Mandzukic schoot de Kroaten toen in de extra tijd voorbij Engeland richting een historische finale. In de topschutterslijst moet hij in eigen land overigens enkel Davor Suker voor zich dulden. Suker scoorde 45 keer, zijn treffers voor Joegoslavië en Kroatië opgeteld.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2012, 2016 en WK 2014, 2018.

Jamie Vardy - Engeland (31 jaar, 26 caps, 7 goals)

Een laatbloeier. Vardy werd drie jaar geleden pas voor het eerst opgeroepen voor de ‘Three Lions’. Het wonderseizoen met Leicester City sterkte het geloof in de spits, maar Vardy moest toch vooral vanop de bank toekijken. Zijn eerste treffer tegen Duitsland (zie hieronder) was alvast wel een pareltje. Uiteindelijk zette Vardy een punt achter zijn interlandcarrière om zich te focussen op zijn team en familie.

Gespeelde EK's en WK's: EK 2016 en WK 2018

