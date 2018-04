Op het WK alleen maar de allerbeste scheidsrechters? Argentijn bewijst dat dat nogal meevalt... TLB

10 april 2018

14u38

Bron: Marca 0

Het WK voetbal is niet enkel de hoogmis voor de heren voetballers, ook de scheidsrechters krijgen de kans om zich aan de wereld te tonen. De Belgische refs zullen komende zomer in Rusland niet van de partij zijn, maar een man naar wie het nu al uitkijken wordt, is de Argentijn Néstor Pitana. En dat heeft alles te maken met zijn optreden van vandaag tijdens de Argentijnse eersteklassewedstrijd tussen Estudiantes en staartploeg Chacarita Juniors.

Net voor het kwartier gingen Pitana en zijn assistenten compleet de mist in. Een terugspeelbal van de thuisploeg ging wel héél ver over de achterlijn, maar dat ontsnapte aan het oog van de wedstrijdleiders. Toen Estudiantes-doelman Sappa het leer vervolgens naar voren wilde jassen, liep dat mis. De bal belandde bij een tegenstander en die knalde het leer tot overmaat van ramp tegen de arm van een thuisverdediger. Resultaat: strafschop en 0-1.

In de tweede helft liepen de bezoekers ook nog uit tot 0-2, waardoor Estudiantes op een teleurstellende twaalfde plaats blijft steken in de stand. Maar dé verliezer van de dag was toch wel Néstor Pitana...

Nestor Pitana, que va a dirigir en el Mundial, no vio que el balón salió tanto que había lugar para poner un puesto de panchos. De ahí vino el penal que derivó en el primer gol para Chaca. HASTA EL BAMBINO PONS SE DIO CUENTA QUE LA PELOTA SALIÓ !!!pic.twitter.com/hbU8sLZodP Jorge(@ buamdenjorge) link