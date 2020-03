Op een dienblaadje: enkel Di María en Messi creëren meer kansen voor teamgenoten dan De Bruyne AV

02 maart 2020

16u30 0 Buitenlands voetbal Enkel Lionel Messi en Ángel Di María hebben de afgelopen vijf jaar meer kansen voor hun ploegmaats gecreëerd dan Kevin De Bruyne. Dat blijkt uit cijfers die CIES - International Centre for Sports Studies - heeft gepubliceerd.

Dat De Bruyne de voorbije jaren belangrijk is geweest voor Man City, bewijzen zijn statistieken. In z’n laatste drie seizoenen voor de Citizens was onze landgenoot goed voor 27 goals en 52 assists in 119 wedstrijden. Ook qua afdwingen van kansen voor een medespeler, bewijst onze landgenoot dat hij een wedstrijdbepalende speler is.

Als we kijken naar het aantal gecreëerde kansen voor een ploegmaat in de grote vijf competities, dan staat Lionel Messi bovenaan de rangschikking die CIES gepubliceerd heeft. De kleine Argentijn had de afgelopen vijf jaar gemiddeld 90 minuten nodig om een grote kans te creëren voor een ploegmaat. Argentinië boven, want een plaats lager staat Ángel Di María, die om de 100 minuten een kans wist af te dwingen voor iemand uit z’n ploeg. De Bruyne staat dan weer heel mooi derde met een gemiddelde van 130 minuten. Daarmee houdt onze landgenoot onder andere Neymar, Suarez en Mbappé af.

Opvallend is dat er slechts twee spelers uit de Premier League in de top tien terug te vinden zijn. Riyad Mahrez, ploegmaat van De Bruyne, vinden we terug op plaats negen. De Algerijn had gemiddeld 184 minuten nodig om een beslissende pass op een teamgenoot te geven. Dat is dus bijna het dubbele van onze landgenoot en zo kunnen we stellen dat de cijfers die De Bruyne kan voorleggen ronduit indrukwekkend zijn.

Ook vinden we in de top tien weinig rasechte middenvelders terug. Papu Gomez, Filip Kostic en Dimitri Payet kunnen we wel middenvelders noemen, maar zij spelen toch een beduidend hoger op het veld dan onze landgenoot.

Vorig jaar Di María op één

Als we naar de statistieken van vorig jaar kijken, dan staat Di María helemaal bovenaan. Hij had amper 82 minuten nodig om een kans voor een ploegmaat te creëren. Thomas Müller had nog minder minuten nodig om die kans af te dwingen, slechts 73. Alleen heeft de Duitser een kans minder voor een medespeler gecreëerd dan de Argentijn en daarom staat hij “slechts” tweede. Lionel Messi sluit de top drie, net daarbuiten staat dan weer De Bruyne, die een plaatsje lager staat tegenover de data van de laatste vijf jaar.

The @CIES_Football Weekly Post presents the fab four of chance creation (last 365 days, big-5 leagues): #DiMaría #Müller #Messi & #DeBruyne, more rankings at https://t.co/MSqPTWbgxV pic.twitter.com/Pe08LvRH6K CIES Football Obs(@ CIES_Football) link

Dat Di María helemaal bovenaan staat is best verrassend, al moeten de cijfers van de Parijzenaars genuanceerd worden. Van alle ploegen heeft PSG het de laatste jaren relatief makkelijker gehad dan de ploegen uit de andere competities. Scores die opliepen tot 5- of 6-0 zijn bij Neymar en co. allang geen uitzondering meer. Daardoor staat zelfs godbetert Pablo Sarabia boven Luis Suarez en Roberto Firmino in de rangschikking van het afgelopen jaar.