Op bezoek bij Tessa Wullaert in Manchester: “Ik zie mijn vriend vier keer per maand” Kristof Terreur in Engeland

15 januari 2019

08u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Voor voetballende meisjes is zij nu het voorbeeld dat zij vroeger nooit had. Soms staat Tessa Wullaert (25) ervan te kijken: truitjes, handtekeningenkaartjes... “’t Is wel cool, hè.” Een dag met de topfavoriete voor de Gouden Schoen bij City, haar nieuwe club.

8u00: ‘Op tijd, hé’

WhatsApp’je van Tessa Wullaert: “Zeker op tijd hé, 8u10.” Wanneer we haar om 8u laten weten dat we aan de deur van haar appartement, drie kilometer buiten het centrum, staan, volgt een compliment: “Wauw, da’s wel heel op tijd.” Wullaert geeft ons in haar Renault Mégane een lift naar het trainingscomplex, een rit van vijf minuten. Ze heeft haar appartement zelf gekozen. Lekker makkelijk, zo dicht bij de club. “Ik woon op het gelijkvloers”, zegt ze wanneer we langs de achterzijde passeren. “Met een tuin, zodat ik af en toe naar buiten kan.”

