Op bezoek bij Silvio Proto in Rome, in de nadagen van zijn carrière: “Nog twee jaar... en dan genieten” Frank Dekeyser in Italië

09 maart 2019

08u31 0 Buitenlands Voetbal ‘When in Rome, do as the Romans do.’ Woorden op het lijf geschreven van Silvio Proto (35) – hij geniet in de Italiaanse hoofdstad. Bij SS Lazio bezig aan zijn laatste jaren als doelman. In de schaduw, met een eindeloze joie de vivre.

“Bienvenue à Rome.»

Proto lacht. De zon schijnt, de temperatuur is aangenaam. La dolce vita. Als een volleerde Italiaan rijdt hij naar het centrum van de stad. «Eén van de mooiste ter wereld», zal hij een aantal keer ­herhalen. Het is 17 uur, van file is gek ­genoeg geen sprake. «Kijk, daar het Stadio Olimpico. De 3-0 zege tegen AS Roma ­vorige week was fantastisch. De match van het jaar, we moesten absoluut winnen. Als je dat kan op zo’n overtuigende manier... We hebben onze fans fier gemaakt, de Romeinse derby is en blijft een serieuze rivaliteit.»

Na de fotoshoot aan het Colosseum en de Piazza Venezia neemt Proto ons mee naar een restaurant iets buiten de stad. ‘Ristorante IV Secolo’ – klein, maar ­voortreffelijk. Om te praten over heden, ­verleden en toekomst. Een monoloog.

