Oostenrijkse competitieleider Linz traint in groep en riskeert zware sanctie na overtreden van maatregelen Redactie

14 mei 2020

21u27

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De Oostenrijkse Bundesliga heeft een onderzoek ingesteld naar Linzer ASK wegens het overtreden van de fairplayregels. De competitieleder van het land zou zich niet gehouden hebben aan de vooropgestelde coronamaatregelen in verband met het trainen in groep.

De organisatie achter de hoogste Oostenrijkse voetbalcompetitie kreeg donderdag een aantal videobeelden van een training van Linz. Daarop is te zien dat er geen sprake was van het toegestane trainen in kleinere groepjes, maar dat er met de volledige selectie werd getraind. De beelden zouden recent zijn opgenomen, terwijl groepstrainingen in Oostenrijk pas vrijdag weer zijn toegestaan.

Elf andere clubs uit de competitie hebben protest aangetekend tegen het gedrag van de competitieleider. In een gemeenschappelijke verklaring stellen zij dat de beelden duidelijk maken dat er ondanks een verbod van het ministerie getraind is met volledig lichaamscontact. “Daarmee werden de geruchten die er al waren bevestigd”, aldus de clubs.

Red Bull Salzburg, de nummer twee in de stand, liet weten “geschokt” te zijn. “We werken al maanden zo hard voor een toekomst van het voetbal. Blijkbaar zijn niet alle clubs zich bewust van hun verantwoordelijkheid”, aldus commercieel directeur Stephan Reiter. Overtreding van de fairplayregels kan leiden tot een boete, puntenaftrek of zelfs gedwongen degradatie.

