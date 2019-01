Ook naast het veld explosiegevaar: Franck Ribéry heeft al een waslijst aan stommiteiten achter zijn naam GVS

06 januari 2019

11u25 0 Buitenlands Voetbal Franck Ribéry (35). Een man die met kwieke dribbels vernieling zaait op de linkerflank, maar ook een man die al een waslijst aan strapatsen achter zijn naam heeft staan. Met zijn scheldtirade na het verorberen van een gouden entrecote was de Fransman immers niet aan zijn proefstuk toe. Voor die laatste streek krijgt de winger een zware boete, zo meldt Bayern München.

De verwijten die Ribéry gisteravond de wereld instuurde, waren haast ongezien voor een profvoetballer. De Bayern-speler ging vol in het offensief tegen al wie commentaar had op de gouden entrecote die hij tot zich nam tijdens zijn vakantie in Dubai. “In 2019 zetten wij de puntjes op de i”, opende hij zijn furieuze post op Instagram. U leest de hele scheldtirade HIER! Het bracht een kleine schokgolf in voetballand teweeg, in die mate zelfs dat technisch directeur Hasan Salihamidžić zich genoodzaakt voelde om een verklaring af te leggen vanuit het trainingskamp in Doha, ook al was het incident volledig in de privésfeer.

“Franck was zwaar beledigd. Niet alleen hij, ook zijn vrouw en familie werden aangevallen. Zelfs zijn moeder, die net een operatie heeft ondergaan. Hij verdedigde zich, en daar heeft hij alle recht toe.” Al besefte Salihamidzic dat zijn winger ver over de schreef ging. “Helaas is hij op één punt volledig ontspoord. Hij gebruikte immers woorden die wij niet kunnen accepteren als Bayern zijnde. Ik heb een lang gesprek met hem gehad en hij krijgt een zware boete. Die accepteert hij ook.” Hoeveel euro’s de Fransman moet ophoesten na zijn uitlatingen, is niet geweten.

Niet aan zijn proefstuk toe

Het is allerminst de eerste keer dat Ribéry zichzelf in het nauw brengt. Zo was 2010 een woelig jaar. Op het WK in Zuid-Afrika dropte Nicolas Anelka een bom door tijdens de rust van de partij tegen Mexico zwaar beledigende woorden naar het hoofd van bondscoach Raymond Domenech te slingeren. Anelka werd meteen naar huis gestuurd, waarna een wilde spelersstaking volgde. Ribéry was één van de sleutelfiguren.

“Ribéry is een overgevoelige diva die de sfeer in de nationale ploeg volledig mee hielp verpesten. Het ergste is nog dat ik voor hem door een speler gewaarschuwd was. Wat ben ik stom geweest...”, reageerde de ex-trainer van Les Bleus achteraf. Toen Frankrijk na het mislukte avontuur terug thuis was, mocht de flankspeler het gaan uitleggen bij de Franse bond. Hij kreeg uiteindelijk een schorsing van drie interlands opgelegd.

In datzelfde jaar beging Ribéry trouwens nog een stommiteit. ‘Scarface’ zou samen met landgenoot Karim Benzema 1.750 euro hebben betaald om met Zahia Dehar, een Marokkaanse callgirl uit Parijs, een wilde nacht te beleven. Enig probleem: Dehar was amper 16 jaar, en dus minderjarig. Het duo werd vrijgesproken omdat ze naar eigen zeggen niet wisten dat het meisje nog geen 18 was. Op dat moment was Ribéry getrouwd met zijn jeugdliefde Wahiba, een Française van Algerijnse afkomst. Ze overwoog ernstig om te scheiden, maar uiteindelijk hield de relatie stand.

Klappen aan journalist

Ook toen manlief vijf jaar later voor een tweede keer in opspraak kwam. Ribéry zou in 2015 een vriend 15.000 euro toevertrouwd hebben om prostituees te boeken. De kameraad volbracht zijn taak: een tiental escortes zocht de Fransman op in München. Ribéry wilde de dames elk 500 euro geven, maar dat vonden ze te weinig om het bed in te duiken. Onder hen was er naar verluidt ook één meisje van slechts 17 jaar oud. Ribéry werd alweer verhoord, maar ook nu kwam er geen straf.

Het laatste wapenfeit dateert van amper twee maanden geleden. Ribéry ging na de verloren topper tegen Borussia Dortmund in de clinch met beIN Sports-journalist Patrick Guillou, eveneens een Fransman. Toen de spelers een uur na de partij de bus opzochten, stond Guillou de vedetten op te wachten in de hoop een interview te versieren. Hij was vooral geïnteresseerd in het relaas van Franck Ribéry. Volgens de reporter was de winger immers verantwoordelijk voor twee tegengoals. Toen Guillou aan de mouw van zijn landgenoot tok, reageerde die volgens ooggetuigen furieus. De 35-jarige voetballer sloeg na een woordenwisseling drie keer op het gezicht van Guillou waarna hij hem ook tegen de borst duwde.

Ribéry excuseerde zich achteraf publiekelijk, maar het incident zorgde er wel voor dat hij de Sport-Bambi, een prestigieuze mediaprijs, door de neus zag geboord. “Zulk gedrag ten opzichte van een mediavertegenwoordiger kunnen we als journalistiek huis niet accepteren”, klonk het bij de organisator.