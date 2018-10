Ook Maltese kampioen Valletta FC maakt Usain Bolt het hof LPB

16 oktober 2018

Mocht Usain Bolt naast een profcontract in Australië grijpen, dan heeft hij alvast een vangnet. Valletta FC, de kampioen van Malta, wil de Jamaicaan immers graag inlijven. Ghasston Slimen, algemeen directeur en CEO van de club, hoopt Bolt te kunnen verleiden met een contract voor twee jaar. "Een kampioen is altijd welkom en bij Valletta FC geloven wij dat niets onmogelijk is", aldus Slimen aan ESPN.

De 32-jarige Bolt traint al een tijdje mee bij Central Coast Mariners. Afgelopen weekend scoorde hij in een oefenduel zijn eerste twee doelpunten voor de ploeg, maar een contract kreeg 's werelds snelste man nog niet aangeboden. De manager van Bolt, Tony Rallis, vertelde eerder aan ESPN dat "een club in Europa Bolt voor twee jaar wil strikken". Hij voegde eraan toe dat de club nieuwe eigenaars heeft, die mikken op Champions League-deelname.

Valletta FC werd in september overgenomen door Sanban Group, een investeringsmaatschappij uit Abu Dhabi. De Maltese club werd deze zomer in de eerste voorronde van de Champions League uitgeschakeld door het Albanese Kukësi. Daarna botste het op het Bosnische Zrinjski Mostar in de tweede voorronde van de Europa League.