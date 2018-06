Ook Götze haalt uit naar Guardiola: "Zijn empathische vermogen was niet bepaald groot" Redactie

10 juni 2018

20u31

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Mario Götze bezorgde Duitsland in 2014 de wereldtitel, maar daarna is hij volledig uit beeld geraakt. Het talent van toen is in de tussentijd mislukt bij Bayern München en weer terug bij Borussia Dortmund.

"Het was voor mij niet makkelijk onder Guardiola", zegt Götze in de documentaire Being Mario Götze. Zeker niet omdat hij bij het Dortmund van Jürgen Klopp vandaan kwam. "Hij was echt een voetbalvader voor mij."

"Bij Guardiola had ik het idee dat hij alleen maar bezig is met wat er op het veld gebeurt. De rest interesseert hem vrij weinig. Zijn empathische vermogen was niet bepaald groot. Trainers van wereldklasse moeten ook empathisch zijn. Iedere sporter is immers ook maar een mens"

De band tussen Klopp en Götze is nog steeds sterk. De manager probeerde hem onlangs naar Liverpool te halen, maar de Duitse spelmaker koos toch voor zijn oude liefde. Toch houdt hij de deur nog open. "De interesse is er nog steeds. Klopp is een wereldcoach en daarom is het nog een optie."