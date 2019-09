Ook dit waren de FIFA-awards: Cristiano Ronaldo stuurt zijn kat, Megan Rapinoe maakt statement en Mourinho zorgt voor hilarisch moment AB/DMM

24 september 2019

06u12 0 Buitenlands voetbal Geen Cristiano Ronaldo op de FIFA-awards. Er ging iemand anders aan de haal met de hoofdprijs - u weet wel. En toch ging de speler van Juventus over de tongen door een Twitter-post van de Portugese nationale ploeg. Daarnaast maakte voetbalster van het jaar Megan Rapinoe indruk met een duidelijke statement over “de problemen van het voetbal”. Good old Mourinho zorgde dan weer voor het grappigste moment van de avond.

Veel schoon volk op de rode loper - voor de gelegenheid een groen tapijt - in Milaan. Van Messi tot Hazard: alle sterren zagen er piekfijn uit. Alleen ontbrak er één wereldvedette. Waar was Cristiano Ronaldo? In elk geval niet op het FIFA-gala. ‘t Was zo nogal snel duidelijk dat Lionel Messi met de hoofdprijs zou gaan lopen, wat later op de avond ook bevestigd werd. Nog tijdens de speech van de Argentijn kon de Twitterbeheerder van de Portugese nationale ploeg het niet laten om te reageren. “De beste ooit”, viel er te lezen op een foto van hun ‘GOAT’. Korte maar krachtige boodschap.

Mourinho

Een lichtpunt in een bij momenten langdradige show. José Mourinho, ex-trainer van onder andere Man United, Real Madrid en Inter, zorgde voor het meest memorabele moment van de avond. De presentatrice, Ilaria D’Amico - partner van Gianluigi Buffon -, haalde Mourinho op het podium om de trainster van het jaar bekend te maken. Voorafgaan stelde D’Amico enkele vreemde vragen. Zo begon zo over een een club van een andere planeet met stervoetballers - de reactie van Mourinho was goud waard.

Later vertelde Mourinho, met een knipoog, dat hij wel coach wil worden van die ploeg. “De FIFA zou niet toestaan dat een trainer twee teams coacht, dus moet het een iemand zijn als ik, die momenteel zonder club zit. Ik ben kandidaat”, grijnsde hij. Mourinho verliet vervolgens nogal onwennig het podium.

Mourinho is all of us pic.twitter.com/xeHiu9Cq0e Griezmann Chief(@ Griezmannility) link

FIFA-voetbalster van het jaar maakt statement

Mensen bedanken. Coaches, de ploeg, noem maar op. U kent dat wel, zo’n typische overwinningsspeech. Maar de voetbalster van het jaar, Megan Rapinoe, maakte van haar moment op het podium gebruik om enkele “problemen in het voetbal” aan te kaarten. De 34-jarige Amerikaanse, die afgelopen zomer het WK vrouwenvoetbal won, prees Rahim Sterling, aanvaller van Manchester City.

“Hij inspireert mij”, vertelde Rapinoe, die vervolgens van in het ‘Teatro all Scala’ in Milaan een statement de wereld instuurde. “Sterling is geweldig op het veld, maar vooral de manier waarop hij tegen racisme strijdt, vind ik lovenswaardig. Er was afgelopen jaar ook een Iraanse vrouw die zichzelf in brand stak omdat ze niet naar een voetbalwedstrijd mocht. En alle homoseksuele spelers, die willen voetballen en strijden tegen homofobie, inspireren me. Maar het stemt me ook treurig en teleurgesteld.”

De voetbalster riep op om de problemen in het voetbal op te lossen. “Als we echt iets willen veranderen, zou ik het vooral vinden als iedereen zo boos zou worden over racisme als Sterling. En net zo enthousiast zou strijden tegen homofobie en voor gelijke rechten voor vrouwen. Iedereen in deze zaal heeft zoveel kansen. Zoveel succes en een geweldig platform. Wij hebben veel macht. Via deze sport kunnen we de wereld verbeteren. Ik hoop dat jullie iets doen."

Via deze sport kunnen we de wereld verbeteren. Ik hoop dat jullie iets doen” Megan Rapinoe

Ronaldo zowaar poëtisch vanuit zijn zetel

O ja. Iets later op de avond werd alsnog duidelijk waar Cristiano Ronaldo rondhing. Met name in zijn zetel in Turijn. De Portugees postte een veelzeggende foto op Instagram. “Geduld en doorzettingsvermogen zijn twee kenmerken die de prof van de amateur onderscheiden. Alles wat vandaag groot is, begon ooit klein. Je kunt niet alles doen, maar alles doen wat je kunt om je dromen waar te maken. Na de nacht komt er altijd weer een nieuwe ochtend.”