Ook dít is de Nations League: dolle taferelen bij allereerste zege ooit voor Kosovo LPB

11 september 2018

15u50 2

De Nations League is er óók om de kleintjes een keer te laten winnen en dat lieten ze zich in Kosovo geen twee keer zeggen. Gisteravond boekte de kleine Balkanstaat zijn allereerste zege ooit in een officiële wedstrijd. In een volgepakt Fadil Vokrri-stadion in hoofdstad Pristina werd het tegen de Faeroër 2-0. Zeneli, middenvelder bij het Nederlandse Heerenveen, en Nuhiu scoorden de historische goals, met dolle vreugdetaferelen op de tribunes tot gevolg. RC Genk-spits Edon Zhegrova mocht in het slotkwartier invallen.

Voor Kosovo was het overigens dubbel feest: de wedstrijd tegen de Faeroër was de allereerste officiële interland die gespeeld werd binnen de eigen landsgrenzen. Kosovo werd in 2016 door zowel UEFA als FIFA erkend als lid. In de kwalificatiecampagne voor het WK 2018 verloor het negen keer en speelde één keer gelijk.

De Nations League is Kosovo onder een beter gesternte gestart. Met 4 op 6 - op de openingsspeeldag werd het 0-0 in Azerbeidzjan - is het voorlopig leider in zijn groep.