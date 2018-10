Ook als voetballer krijgt Bolt bezoek van dopingjagers: "Hoe is het mogelijk dat ik word getest? Ik ben zelfs nog geen prof!" YP

15 oktober 2018

10u46

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Usain Bolt heeft zijn spikes dan wel definitief opgeborgen, toch blijft hij een doelwit voor de antidopinginstanties. De Jamaicaan timmert in Australië aan een nieuwe carrière als voetballer. Hij kon nog geen profcontract versieren maar dat belette de Australische voetbalbond niet om hem een onaangekondigde dopingcontrole te laten afleggen.

In een video op Instagram legt Bolt vandaag uit wat er gebeurd is. "Hoe is het mogelijk dat ik vandaag op doping word getest? Ik ben zelfs nog geen profspeler! Echt waar, serieus? Ik vroeg aan de vrouw waarom ik een antidopingtest moest afleggen. Ze antwoordde dat haar was verteld dat ik een elitesporter ben en dus moest gecontroleerd worden.. Goed dan, OK."

De 32-jarige Bolt is al een tijdje op proef bij de Australische topklasser Central Coast Mariners. Onlangs scoorde hij in een oefenduel zijn eerste doelpunten voor het team. Over enkele dagen, op 19 oktober, start de Australische A-League.

Bolt zette in augustus 2017 op het WK in Londen een punt achter zijn indrukwekkende atletiekcarrière. Op zijn erelijst prijken onder meer acht olympische titels en elf wereldtitels. De Jamaicaan is wereldrecordhouder op de 100 (9.58) en 200 meter (19.19).