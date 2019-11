Ooit voorganger van Courtois en Hazard bij Real, nu is ‘onbekende’ Belg kampioen in Noorwegen: “Martínez mag me bellen” NVE

23 november 2019

16u59 4 Buitenlands voetbal Alexandro Marco Craninx Joostens. De naam zegt u misschien niet veel, in Noorwegen maakt de 24-jarige Belg deel uit van de nieuwe kampioenenselectie. Met Molde FK doorbrak hij de reeks van Rosenborg, de ploeg die de afgelopen vier jaar kampioen speelde.

Hij was de (onbekende) voorganger van Eden en Thibaut bij Real Madrid. Hij werd door Real-coach Zidane zelfs enkele keren geselecteerd voor de A-ploeg, vooraleer hij naar Sparta Rotterdam trok. Ondertussen vertoeft Alex Craninx bij het Noorse Molde FK én mag hij zich kampioen noemen. Met zijn club veroverde hij twee weken geleden verrassend de landstitel.

Momenteel vertoeft de Spaanse Belg in Noorwegen bij Molde FK, waar hij twee weken geleden kampioen speelde. Voor Molde is het de eerste titel sinds 2014. De Noorse competitie eindigt volgende week. “Het is een geweldig gevoel, we hebben er het hele jaar voor gewerkt. De titelviering was heel speciaal. Molde is één van de grootste teams in Noorwegen, we strijden elk seizoen mee voor Europees voetbal. Dit seizoen was extra spannend voor de supporters en fantastisch voor de spelers.”

“De druk hier is anders dan in Madrid. Bij Real speelde ik bij de academie en in het tweede elftal, en in de voorbereiding ging ik ook mee met het eerste elftal. De druk op de spelers bij de eerste ploeg in Madrid is echt gek, het is een heel ander niveau. In Noorwegen ligt er minder druk op ons, maar we moeten wel nog altijd onze doelen halen.” Craninx woonde heel zijn leven in Spanje, het contrast met Noorwegen is dan groot. “Het leven is anders dan in Málaga natuurlijk, het is hier veel kouder, maar voor mij is het oké. Ik ben blij in Molde.”

“Of ik aanbiedingen heb gekregen van Belgische teams? Ik wacht op dit moment nog af, ik heb nog een contract van twee jaar bij Molde en we moeten nog twee wedstrijden spelen dit seizoen. Na het seizoen kunnen we misschien denken over een transfer, maar we zullen wel zien. In het voetbal is alles mogelijk. Ik ben Belg, mijn vader komt uit België en ik speelde al bij de nationale jeugdploeg. Ik hou van België, dus misschien speel ik er op een dag wel, waarom niet. Het zou een goeie stap voor me zijn.”

Over de Belgen bij Real Madrid had Craninx mooie woorden. Hij noemt zijn collega-doelman Courtois “één van de beste keepers ter wereld”. Hazard heeft volgens de jonge Belg nog wat tijd nodig om op zijn beste niveau te komen. “Het is een andere competitie, een andere manier van spelen. Maar hij is één van de besten ter wereld, ik ben zeker dat hij zijn beste niveau snel zal halen.”

Hazard is één van de besten ter wereld, hij zal zijn beste niveau snel halen Alex Craninx

De jonge Belg droomt ervan om voor de Rode Duivels uit te komen. “Ik werk er heel hard voor. Ik ben ambitieus, dus ik hoop dat ik er op een dag bij zal zijn. Het zou ook geweldig zijn voor mijn familie. Of ik nu al een selectie zou verdienen? Ik ben er klaar voor, Roberto (Martínez, red.) kan me bellen! Ik weet dat ik progressie moet blijven maken, ik ben nog jong en ik heb nog genoeg tijd om er te geraken. Ik heb een goed jaar gehad.”

Craninx stond dit seizoen 13 keer tussen de palen in de Noorse Eliteserien en speelde ook acht wedstrijden in de kwalificatie voor de Europa League. Molde werd echter in de laatste voorronde uitgeschakeld door FK Partizan.