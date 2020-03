Ooit ‘s werelds beste voetballer, nu financieel helemaal aan de grond: de teleurgang van Ronaldinho ABD

Zijn roemrijke voetbalverleden ligt intussen ver achter hem. Ronaldo de Assís Moreira - kortweg Ronaldinho - maakte in de jaren 2000 furore bij PSG, FC Barcelona, AC Milan en de Seleção. Héérlijke voetballer. Een begrip in het mondiale voetbal. Maar sinds zijn voetbalpensioen in 2018 ging het financieel stijl bergaf met de intussen 39-jarige Braziliaan. Van een huwelijk met twee vrouwen tot zijn torenhoge schulden. Het verhaal van een vergane voetbalgrootheid.

Een ‘Goddelijke Kanarie’ in hart en nieren. Ongeziene techniek, no-look-passes, fluwelen traptechniek. Ronaldinho was een streling voor het oog. Het Parc des Princes genoot. Camp Nou smulde. En ook in San Siro beleefden ze plezier aan de Braziliaan. Maar die carrière komt nu helemaal in de schaduw te staan door zijn huidige (financiële) problemen.

Huwelijk met twee vrouwen

Ronaldinho en vrouwen... In 2016 startte hij een relatie met Beatriz Souza, terwijl hij enkele jaren eerder al iets was begonnen met Priscilla Coelho. In december 2017 leefde het trio “harmonieus” samen in de luxevilla van Ronaldinho - de twee dames zouden elk ook maandelijks zo’n 1.750 euro ‘zakgeld’ gekregen hebben van de gewezen topvoetballer.

Enkele maanden later bracht de Braziliaanse krant ‘O Dia’ naar buiten dat Ronaldinho zou gaan trouwen... met Beatriz én Priscilla. Hij zou zijn twee geliefden verlovingsringen cadeau gedaan hebben en het trouwfeest zou doorgaan in een ‘mansion’ in Rio de Janeiro. Belangrijk detail: bigamie is illegaal in Brazilië, er staat een celstraf van zes jaar op. Ronaldinho heeft altijd ontkend dat hij wilde trouwen met beide dames.

Soap met zijn vrouwen gaat verder

Niet lang nadat het nieuws van zijn dubbel-huwelijk naar buiten kwam, gingen Ronaldinho en Priscilla uit elkaar. The soap continued. Priscilla diende een schadeclaim in wegens vermeende fysieke agressiviteit en eiste - tevergeefs - 70 miljoen euro van de Gouden Bal-winnaar van 2005. De moeder van Priscilla, Maria Aldenice dos Santos, deed een boekje open over Ronaldinho. “Hij had een slaapkamer voor hem en Priscilla en een voor hem en Beatriz. De drie sliepen nooit samen in bed. Er was een beurtrol. Hij gaf Priscilla en Beatriz evenveel geld en dezelfde cadeau’s - bijvoorbeeld een Rolex horloge."

Priscilla had er genoeg van, vertelde mama Maria. “Ze zei dat Ronaldinho alleen naar feestjes ging, nachten wegbleef en hen thuis alleen liet zitten. Priscilla had ook berichten gezien van Ronaldinho met andere vrouwen. Ze confronteerde hem daarmee, maar hij wilde niet praten en vertrok. Priscilla wachtte dagen, maar zonder reactie. Daarna besloot ze om haar koffers te pakken en Ronaldinho te verlaten.”

Auto’s en kunst in beslag genomen

De hele affaire woog op Ronaldinho. En dat was pas het begin. Zijn financiële situatie zag er alsmaar slechter uit - hij zit intussen aan de grond. Het ging zo ver dat er in 2018 deurwaarders voor zijn deur stonden. Zij namen auto’s - twee BMW’s en een Mercedes - en dure schilderijen mee. Een maand voor de inbeslagname zag Ronaldinho al zijn Braziliaans paspoort geblokkeerd worden omdat hij amper vijf euro op zijn bankrekening had staan en niet langer zijn schulden kon afbetalen.

De oorsprong van die schuldenberg ligt bij een juridisch conflict over een bouwgrond. In 2015 werd Ronaldinho veroordeeld tot een boete van 164.000 euro, omdat hij suikermolens had laten bouwen op een terrein in Porto Alegre, waarvoor hij ook een bos had gekapt. Probleem: het terrein bleek een beschermd natuurgebied te zijn. Een dure grap, zo bleek. De oorspronkelijke boete van 164.000 euro liep snel op, want Ronaldinho weigerde te betalen.

Met de nodige gevolgen. De schulden hierboven vernoemd stegen in drie jaar tijd tot ruim 1,7 miljoen euro. Daarbovenop eisten nog andere schuldeisers in totaal twee miljoen euro. In de zomer van vorig jaar werden 57 eigendommen van Ronaldinho geblokkeerd, waarvan er vier in beslag genomen werden. Die kan hij dus niet verkopen om zijn schulden af te lossen. Zijn Braziliaans en Spaans paspoort werd bijgevolg ingetrokken.

Aangehouden in Paraguay

En ook nu komt Ronaldinho - gekend als filantroop en kindervriend - wéér in een slecht daglicht te staan. De ex-wereldkampioen is woensdagavond aangehouden in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción omdat hij met een vals paspoort het land zou zijn binnen gereisd. Ronaldinho reisde naar Paraguay om zijn nieuwe boek te promoten en een nationale gezondheidscampagne voor jongens en meisjes te ondersteunen. Maar dat werd dus geen succes. Ronaldinho schreeuwt wel zijn onschuld uit en beweert dat een zakenman hem heeft opgelicht. Na acht uur van ondervragingen mocht hij vertrekken, maar er loopt nog steeds een onderzoek.

