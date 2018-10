Ooggetuige van helikoptercrash zag hoe piloot grotere ravage voorkwam nabij stadion van Leicester City: “Misschien wel heel veel levens gered” TLB

29 oktober 2018

10u08

Bron: Sky Sport 2 Buitenlands Voetbal Vijf mensen lieten zaterdagavond het leven bij de helikoptercrash in de buurt van het King Power Stadium van de Engelse voetbalploeg Leicester City. Onder anderen Vichai Srivaddhanaprabha, eigenaar van de club uit de Premier League en ook van OH Leuven, stierf bij het tragische ongeval. De Britse cameraman Dan Cox zag de crash gebeuren en volgens hem had de ravage nog een pak groter kunnen zijn. Piloot Eric Swaffer, die zelf ook stierf, redde volgens Cox misschien wel heel veel levens.

Met een goal in minuut 89 redde Wilfred Ndidi zaterdagavond een puntje tegen West Ham United. Maar de vreugde maakte in Leicester niet lang na het laatste fluitsignaal plaats voor paniek, ongeloof en verdriet. De helikopter die clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha kwam oppikken crashte net buiten het King Power Stadion, waarna een enorme vlammenzee ontstond voor de ogen van heel wat fans van de ‘Foxes’. Een officiële oorzaak voor het ongeval is nog niet bekend, maar een getuige die anoniem wenst te blijven stelde bij de BBC dat de propeller van de staart niet leek te werken, waardoor de helikopter begon te spinnen.

Livestream van aan het King Power Stadium, waar fans bloemen en sjaals neerleggen om de overleden eigenaar van de club te eren (de tekst loopt verder onder de beelden):

Helden

Ook Dan Cox zag de crash gebeuren. Cox werkt als cameraman voor Sky Sports en filmde na de match nog interviews met spelers en trainers. Toen hij naar zijn wagen stapte, vloog de helikopter boven zijn hoofd. “Ik hoorde hem uit het stadion komen, maar dat gebeurde wel vaker en ik keek niet meteen op”, aldus Cox bij Sky Sports. “Ik nam me voor om de volgende keer wél even te kijken, want een heli is natuurlijk een geweldige machine. Toen ik dan toch even in de lucht keek, zag ik de helikopter spinnen. De piloot was duidelijk de controle kwijt. Zoiets had ik nog nooit gezien.”

“Ik heb geen idee hoe de piloot het voor elkaar kreeg, maar hij zorgde ervoor dat het toestel iets minder fel begon te draaien en hij kon nog richting een verlaten hoek van een parking sturen. Als hij dat niet gedaan had, dan was de helikopter tussen de fans beland en dan was de ravage een pak erger geweest. Voor mij is hij een held, want hij heeft waarschijnlijk nog heel veel levens gered. Ook twee agenten heb ik overigens heel veel moed zien tonen. Zij renden meteen richting het wrak om te proberen helpen, maar door het uitslaande vuur konden ze gewoon geen stap dichter gaan.”

Niemand van de inzittenden overleefde de crash. Naast Vichai Srivaddhanaprabha, die met een geschat vermogen van 5 miljard dollar een van de rijkste mensen uit Thailand was, zijn dat Nursara Suknamai en Kaveporn Punpare, twee leden van de staf van de Thaise voorzitter, piloot Eric Swaffer en copilote Izabela Roza Lechowicz.

