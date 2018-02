Onze Videoman in de Gelbe Wand, waar Batshuayi de held is: "Hij is beter dan Aubameyang" Mathieu Goedefroy

16 februari 2018

07u00 0

Drie wedstrijden had Michy Batshuayi nodig om er vijf in te schieten bij Borussia Dortmund. Gisteren bezorgde hij BVB de zege tegen Atalanta. Onze videoman mengde zich tussen de toeschouwers in de fameuze Gelbe Wand van het Signal Iduna Park, om er te horen hoe populair 'Batsman' er nu al is. "Hij is beter dan Aubameyang. Hopelijk kunnen we hem deze zomer houden", klonk het her en der.