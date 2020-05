Exclusief voor abonnees Onze reporters waren bij de herstart van de Bundesliga: “Ieder juicht aan zijn tafel, niemand pakt elkaar vast. Nee, zo is voetbal maar niets” Brecht Herman Bart Fieremans

17 mei 2020

12u51 16 Buitenlands Voetbal In Duitsland voetballen ze weer. Onze reporters volgden de Revierderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 ter plekke, samen met de supporters van de aartsrivalen. Plezant werd het niet. “Das Gefühl fehlt. Het gevoel ontbreekt. In plaats van een derby voelde dit als een voorbereidingsmatch op het nieuwe seizoen. Voetbal zonder publiek is ‘Scheisse’.”

Welkom in Dortmund. Welkom in de meest voetbalgekke stad van de hele wereld. Geen enkel ander voetbalstadion telt gemiddeld zo veel toeschouwers als het Signal Iduna Park. Of hun ploeg nu tweede of laatste staat: ruim 81.000 BVB-fans zijn hier tweewekelijks op post. Immer ausverkauft. In het kampioenenjaar 2011 ontving de club voor de laatste thuismatch – hou u vast – 400.000 ticketaanvragen. In de hele stad woont er 570.000 man.

Maar van al die voetbalgekte is er zaterdag helemaal niets te merken. Nochtans wordt hier, net als in vijf andere Duitse steden, vandaag gevoetbald. Door het coronavirus liggen bijna overal ter wereld professionele sportcompetities stil en werd onze Jupiler Pro League zelfs definitief stopgezet, maar in Duitsland beginnen ze er opnieuw aan. Achter gesloten deuren weliswaar. Een Geisterspiel, zoals onze oosterburen het zo mooi noemen. Een spookmatch.

Een uur en een kwart voor de wedstrijd arriveren niet één maar twee spelersbussen van Schalke 04, de tegenstander van vandaag. Van ver komen ze niet: Gelsenkirchen ligt dertig kilometer verderop. Schalke en Borussia zijn aartsrivalen. Als Antwerp en Beerschot, maar dan vele malen groter. Vandaag gebeurt het ondenkbare: de bussen van Schalke kunnen het stadion binnenrijden zonder ook maar één bierdouche te moeten doorstaan. Op een vijftigtal journalisten na staat niemand de spelers op te wachten. Helemaal bevreemdend wordt het wanneer ook de bussen van de thuisploeg komen aanrijden. Normaal is er geen doorkomen aan tussen de duizenden fans die op de brede laan rond het stadion postvatten, maar nu is het muisstil. Enkel het geronk van de motoren en het geklik van tientallen camera’s doorbreken de doodse stilte. Het doet denken aan een lijkstoet na een nationale ramp: een colonne van tientallen lijkwagens met daarin gerepatrieerde lichamen, op weg naar hun laatste bestemming. Een macabere vergelijking, maar dit tafereel voelt net zo akelig aan.



