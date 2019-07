Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal in New York: in het spoor van Eden Hazard en het sterrenensemble van Real Stephan Keygnaert in de VS

26 juli 2019

07u55 0 Buitenlands voetbal Het Twitteraccount van de International Champions Cup lanceerde in de uren voor de Madrileense derby in New York een interviewtje met Eden Hazard: “You know me, football is about to do something great also for the fans - give them happiness.” Geluksmakelaar Eden is met het sterrenensemble van Real Madrid neergestreken in NY, where stars shine brightest.

There’s no business like showbusiness.

Real Madrid speelt vanavond in primetime (20u Amerikaanse tijd, vannacht 2u in België) in de schaduw van The Big Apple de vriendschappelijke ‘derby’ tegen Atlético Madrid.

Plaats van de date: Metlife Stadium in New Jersey, capaciteit 82.000 toeschouwers.

De organisatie van de International Champions Cup heeft deze wedstrijd natuurlijk niet toevallig hier gepland. In geen enkele stad in de wereld is topsport zo verweven met entertainment als in New York - per slot van rekening koos de manager van de Globetrotters destijds in 1929 Harlem als thuisbasis.

Het is waar dat Eden Hazard reeds zijn debuut voor Real Madrid maakte in Houston, vorige week zaterdag. So be it, redeneert de commerciële voetbalmarkt. Hiér komt hij pas in de wereldwijde belangstelling.

Hazard stapt straks onder het neonlicht van Broadway. Galaxia Hazard.

Hoofd omhoog, borst vooruit, en buikje intrekken, Eden.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis