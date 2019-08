Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal: “Courtois is klaar, maar goochelarij Zidane toont dat hij geen flauw idee heeft waar Hazard uit te spelen” Stephan Keygnaert

12 augustus 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands voetbal Als iémand bij Real Madrid klaar is voor het nieuwe seizoen, dan wel Thibaut Courtois. Met een handvol goede saves behoedde hij zijn ploeg voor een pak rammel tegen AS Roma (2-2). Hazard is oké. Maar dit elftal wint in mei geen prijs.

Zinédine Zidane herhaalde in de laatste oefenwedstrijd van Real Madrid aanvankelijk de 3-5-2- veldbezetting. Maar hoe je de puzzelstukjes van De Koninklijke ook legt, deze ploeg kan niet verdedigen zonder bal. Het is schaamtelijk hoe makkelijk elke tegenstander aan kansen komt. De ploeg is statisch, traag en verdedigt ongecoördineerd, nu al een hele zomer lang. Het resultaat is dat Thibaut Courtois elke keer weer tien, vijftien ballen per wedstrijd op zich krijgt afgevuurd, van korte en middellange afstand. Courtois was goed tegen AS Roma. Andermaal. Zonder hem had dit eens te meer kunnen uitdraaien op een pijnlijke afstraffing.

