Ontwapenende Ronaldo huilt en lacht in uniek interview ODBS

25 september 2019

11u50 20

In een documentaire van de Britse reportagemaker Piers Morgan maken we kennis met een bijzonder openhartige Cristiano Ronaldo. 'CR7', veel meer dan buikspieren, een stoere borstkas en tonnen narcisme. Zo spreekt de Portugese wereldster over de verkrachtingszaak uit 2018 (zie video hierboven) en de privacy die hij niet meer heeft (zie video hieronder). “Je kan jezelf niet meer zijn, en dat is saai”, zegt Ronaldo.

Het unieke interview is op dit moment in Telefacts te bekijken bij VTM.