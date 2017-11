Ontstemde Ronaldo bijt van zich af: "Jullie journalisten denken enkel aan goals, dus kijk maar eens op Google hoeveel ik er op de teller heb staan" Glenn Van Snick

09u29 3 Photo News Cristiano Ronaldo reageerde zowel op als naast het veld misnoegd. Buitenlands Voetbal Met 3-1-verliescijfers tegen Tottenham beleefde Real Madrid gisteren een bijzonder pijnlijke avond op het kampioenenbal. Cristiano Ronaldo redde de eer voor de Koninklijke, maar na afloop was de Portugees erg geïrriteerd tegenover de aanwezige media. " Ik hoef met jullie niet te praten over mijn statistieken."

Hoewel Cristiano Ronaldo al op 8 doelpunten staat in 12 wedstrijden, maken de Spaanse media zich toch zorgen over de efficiëntie van de Real-vedette. In La Liga deed hij namelijk nog maar één keer de netten trillen. 'CR7' kreeg afgelopen weken dan ook heel wat kritiek, zo ook gisteravond na de match tegen de Spurs. De druppel voor Ronaldo, die enorm geprikkeld reageerde.

"Vandaag speelde ik een goede wedstrijd, maar jullie denken alleen maar aan goals, goals goals. Dat is het enige wat telt voor jullie. Wel, over mijn statistieken ga ik het niet hebben. Ik zou zeggen: Ga naar Google, tik 'Cristiano Ronaldo' en 'goals' in en daar vinden jullie ze allemaal. Ik maak me helemaal geen zorgen", reageerde de Portugees tegenover de meute journalisten.

Bovendien wilde de 32-jarige Ronaldo nog wat kwijt over een eventuele contractverlenging bij Real. "Ik lig nog vier jaar vast. Dat is prima. Ik hoef helemaal niet bij te tekenen. Ik wil zelfs niet bijtekenen", aldus de topschutter aller tijden van de Champions League.

