Onthuld: de hartverscheurende boodschap waarin Emiliano Sala zijn afschuw uit voor clubvoorzitter die hem naar uitgang duwt Peter Luysterborg

23 mei 2019

11u50

Bron: L'Equipe 0 Buitenlands voetbal Vier maanden na zijn tragische dood onthult de Franse sportkrant L’Equipe dat Emiliano Sala absoluut geen trek had in een transfer naar Cardiff City. Dat leert een hartverscheurende audioboodschap die de Argentijnse spits twee weken voor zijn fatale vliegtuigcrash insprak. Sala drukt er zijn afschuw in uit voor Nantes-voorzitter Waldemar Kita omdat die hem naar de uitgang wil duwen. “Ik walg van die man, hij wil me naar Cardiff pushen.”

De dood van Emiliano Sala blijft voor beroering zorgen. In een uitzending van ruim een uur op L’Equipe Télévision gisteravond werd onthuld dat de Argentijnse goalgetter helemààl niet naar Cardiff City wilde verkassen. De Welshe club was bereid om voor Sala 17 miljoen euro - een clubrecord - op tafel te leggen, maar de spits van Nantes stond niet te springen voor een transfer. L’Equipe kon beslag leggen op een emotionele Whatsapp-audioboodschap van Sala waarin de aanvaller zijn bedenkingen uit over een transfer.

“Gisteravond stuurde ik een bericht naar Meissa (N’Diaye, de zaakwaarnemer van Sala, red.)”, opent Sala. “Hij belde me een paar uur later terug. Meissa vertelde me dat Franck Kita (zoon van Nantes-eigenaar Waldemar, red.) hem een bericht had gestuurd om te komen praten. Ze hebben met elkaar gepraat en ze willen mij verkopen. Vandaag ligt er een bod van Cardiff City op tafel. Nantes kan een pak geld voor mij krijgen. Ze willen absoluut dat ik vertrek. Het klopt dat het om een goed contract gaat, maar vanuit sportief oogpunt is het voor mij niet interessant. Dus proberen ze mij nu op alle mogelijke manieren te doen verkassen. Ik ben niet bang om naar Cardiff City te gaan. Ik heb er mijn hele carrière voor moeten knokken. Ik ben klaar om te vechten voor mijn plaats. Dat schrikt me niet af, integendeel. Maar ik vind wel dat Meissa iets beters moet zoeken voor het einde van de mercato. Meissa heeft nee gezegd tegen Cardiff City, hij wil niet dat ik daar naartoe ga. Het klopt dat ik iets interessants wil, zowel in sportief opzicht als inzake het contract, maar soms kan je niet allebei hebben.”

Sala richt zijn pijlen vervolgens op Nantes-voorzitter Waldemar Kita. “Daarnaast wil ik niet praten met Kita, want ik wil niet boos worden. Ik walg van die man als ik face to face met hem ben. Nu wil hij me naar Cardiff City pushen omdat hij fantastisch heeft onderhandeld. Hij krijgt het geld dat hij wil. Hij wil dat ik vertrek, maar hij heeft niet eens gevraagd wat ík wil. Hij is alleen maar geïnteresseerd in geld. Zo staan de zaken vandaag: een complete chaos. Ik weet niet wat ik moet doen, want ik ben het die elke dag op die man zijn gezicht moet zien. Maar niemand kijkt naar mij om, naar wat ik allemaal moet doorstaan. Ik heb het zwaar, heel zwaar, want ik heb het gevoel dat niet veel mensen zich kunnen verplaatsen in mijn situatie.”

Kita teleurgesteld

Nantes-eigenaar Kita kreeg van L’Equipe de kans om te reageren. “Ik ben verbaasd en teleurgesteld over de haat tegenover mijn persoon”, zegt Kita. “Want ik vind dat ik me goed heb gedragen. Ik moet dan maar aanvaarden dat sommige mensen dat anders zien. Emiliano Sala was een verstandige jongen. Als hij niet was omgekomen bij die vreselijke vliegtuigcrash, dan was hij nu erg gelukkig geweest, denk ik. Ik heb ook het gevoel dat dit niet zijn woorden zijn. Als ik echt geld had willen verdienen aan zijn transfer, dan had ik het niet zo gespeeld. Want aan het einde van de rit was er niet zoveel over.”

Beluister hier het volledige fragment:

Le 6 janvier, deux semaines avant sa disparition, Emiliano Sala s'adresse à un de ses proches via WhatsApp. L'attaquant argentin n'a pas encore signé à Cardiff.



Il nous a autorisé à utiliser ce document inédit et troublant. #lequipeENQUETE pic.twitter.com/YqDnXQGvfw la chaine L'Équipe(@ lachainelequipe) link