Ontgoocheling van EK 2016 verteerd? Lukaku: "Ik ga niet rond de pot draaien. Dat was dé kans" Manu Henry

03 februari 2018

08u53

Bron: Sports Late Night 0

Ondanks de druk en de verwijten dat hij in topmatchen niet presteert, zal Romelu Lukaku altijd het geloof in eigen kunnen bewaren. Het siert hem. "Ik kick op druk. Het maakt niet uit wat de situatie is. Ik weet dat ik altijd zal slagen", vertelt hij in een interview aan Sports Late Night. "Het kan mij niet schelen hoe de mensen denken. Wat ik denk, dát is belangrijk. Ook op het WK in Rusland blikt Big Rom vooruit. De honger naar succes is groot. Of die teleurstelling van het EK 2016 inmiddels verteerd is? "Ik ga niet rond de pot draaien. Dat was dé kans."